La provincia se prepara para mostrar todo su potencial turístico en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio La Rural de Palermo, en Buenos Aires, ante más de 130 mil visitantes y profesionales del sector.
El miércoles 1 comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de septiembre, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el miércoles 1 de octubre.PROVINCIALES26/09/2025-
Los pagos se extenderán hasta el miércoles 8 de octubre.
Cronograma de pago
Miércoles 01/010/2025: hasta 662.000 pesos.
Jueves 02/10/2025: desde 662.001 hasta 882.000 pesos.
Viernes 03/10/2025: desde 882.001 hasta 1.059.000 pesos.
Sábado 04/10/2025: desde 1.059.001 hasta 1.345.000 pesos.
Martes 07/10/2025: desde 1.345.001 hasta 1.860.000 pesos.
Miércoles 08/10/2025: superior a 1.860.001 pesos.
Frigerio firmó con el CFI un convenio para ampliar créditos a emprendedores y Pymes entrerrianas
El gobernador Rogelio Frigerio rubricó un acuerdo con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, que permitirá ampliar las herramientas de financiamiento disponibles para acompañar el crecimiento y la modernización de los sectores productivos de Entre Ríos.
Enersa implementa un protocolo de prevención del suicidio en el ámbito laboral
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa puso en marcha un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, destinado a todo su personal, incluidos funcionarios y trabajadores de empresas contratadas (Empas).
La Municipalidad de Larroque participó de la primera capacitación sobre Boleta Única de Papel
La actividad fue encabezada por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y el juez federal con competencia electoral en la provincia, Leandro Ríos, y contó con la presencia de autoridades municipales, comunales y de juntas de gobierno de toda la provincia.
Benedetti destacó la transparencia y el orden como ejes de la gestión provincial
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná una reunión ampliada de gabinete junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros, secretarios y legisladores. El encuentro sirvió para repasar los avances de gestión y definir prioridades de cara a la segunda parte del año.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.
En un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Francisco Benedetti, quedó inaugurada la obra de la Avenida 25 de Mayo y el Desvío de Tránsito Pesado, un proyecto que marca un antes y un después en la infraestructura vial de la localidad.
Un productor radicado en Cuchilla Redonda, organiza el 1° Campeonato Mundial de la Carne
Se trata de Luis Barcos, el veterinario que hasta hace poco formó parte de la OMSA y que introdujo en el país la raza bovina Wagyu, que cría en los campos ubicados en el oeste del departamento Gualeguaychú, declarados reserva natural de usos múltiples. El evento que convocará a un centenar de participantes de varios países, se realizará en Buenos Aires.
La escritora larroquense radicada en Almería (España), presentará su más reciente libro "La desnudez de las horas", editado por "Con M de Mujer" de Sevilla. El encuentro se realizará el viernes 17 de octubre, a las 20:30, en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro de Larroque.
Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.
Pudo ser la noche soñada de Gastón Benedetti, pero entre el VAR y Rossi se la negaron
El larroquense marcó el único gol de Estudiantes ante Flamengo al final del primer tiempo y luego había anotado el segundo, pero en la revisión se anuló. En la tanda de penales el arquero del Mengao detuvo su penal, que también atajó el cuarto remate, y el Pincha quedó eliminado de la Libertadores.