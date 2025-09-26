El miércoles 1 comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de septiembre, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el miércoles 1 de octubre.

Los pagos se extenderán hasta el miércoles 8 de octubre. 

Cronograma de pago 

Miércoles 01/010/2025: hasta 662.000 pesos.

Jueves 02/10/2025: desde 662.001 hasta  882.000 pesos.

Viernes 03/10/2025: desde 882.001 hasta 1.059.000 pesos.

Sábado 04/10/2025: desde 1.059.001 hasta 1.345.000 pesos.

Martes 07/10/2025: desde  1.345.001 hasta 1.860.000 pesos.

Miércoles 08/10/2025: superior a 1.860.001 pesos.

