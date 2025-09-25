Alarcón fue sede de una jornada que unió a las escuelas rurales

Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.

REGION25/09/2025--
IMG_1324

Participaron establecimientos de Las Mercedes, Dos Hermanas, Cuchilla, Pehuajó, Talitas, Colonia Stauber y Alarcón, todas encuadradas en la Zona D de la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, que llegaron con sus alumnos y docentes para compartir una jornada llena de alegría y convivencia, que permite a los pequeños disfrutar juegos y hacer amistades.

El día acompañó con un clima ideal y un entorno natural que enmarcó juegos, charlas y momentos de encuentro, en una gran fiesta cargada de sentido, donde se respiró la esencia de las escuelas rurales: cercanía y amistad.


IMG_1255

La jornada dejó en cada niño, cada docente y cada familia la certeza que, más allá de las distancias y los caminos de tierra, muchas veces intransitables, la escuela rural sigue siendo un punto de encuentro, donde florecen los vínculos y se renueva la esperanza en la educación como motor de comunidad.



Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
549184053_18236318623291381_4270663576806381885_n

Central no pudo con Deportivo y le sirvió el campeonato a Juventud Urdinarrain

-
REGION15/09/2025

El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.

Sistema-Financiero

En el primer semestre de 2025 se recuperó el crédito bancario en Entre Ríos y la Región Centro, aunque los depósitos siguen en baja

-
REGION09/09/2025

Un informe del IIES-CEER sobre la evolución del sistema financiero nacional y regional, con datos hasta mayo de 2025, revela que los préstamos bancarios mostraron una notable recuperación tanto a nivel país como en Entre Ríos y el resto de la Región Centro. Sin embargo, los depósitos privados continúan sin repuntar, afectados por el desvío de fondos hacia instrumentos del mercado de capitales.

dsc_2499-frigerio_en_ruta_51

Avanzan los trabajos de recuperación en la Ruta 51

-
REGION08/09/2025

Por medio de una Unión Transitoria de Empresas que ejecuta los trabajos, la provincia de Entre Ríos financia la obra de recuperación en la Ruta Provincial Nº 51, una vía clave que conecta las localidades de Larroque y Urdinarrain.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza