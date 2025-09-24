En un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Francisco Benedetti, quedó inaugurada la obra de la Avenida 25 de Mayo y el Desvío de Tránsito Pesado, un proyecto que marca un antes y un después en la infraestructura vial de la localidad.
La poesía de María Ángeles Lonardi llega al Salón Parroquial con su nuevo libro
La escritora larroquense María Ángeles Lonardi, radicada en Almería (España), presentará su más reciente libro "La desnudez de las horas", editado por "Con M de Mujer" de Sevilla. El encuentro se realizará el viernes 17 de octubre, a las 20:30, en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro de Larroque.
La velada contará con la participación de Nidia della Giustina en la presentación, Ana Clara Velotti —autora de la obra que ilustra la tapa del libro—, y el acompañamiento musical de Analía Duarte en piano y Mateo Lonardi en saxo.
Se trata de un libro “muy especial” para la autora, que lo define como un poemario donde “la desnudez expresiva de las horas hace de estos poemas una indagación interior y exterior, que se materializa en una forma de compartir las vivencias, la existencia, la realidad, la noche y el día, el tiempo, como siluetas que se van diluyendo pero que dejan huella, sobre todo en el lector”. Y agrega emocionada: “para mí es muy especial, porque es en mi Larroque”, expresa María.
En sus páginas, la poeta propone un viaje reflexivo y sensible sobre el paso del tiempo, la memoria, la zozobra, el júbilo y las realidades sociales que atraviesan a los más vulnerables. El poemario conjuga una visión crítica y comprometida con una mirada esperanzadora, resaltando la importancia de darle sentido a la existencia.
La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir un acontecimiento cultural significativo, en el que María Ángeles Lonardi vuelve a Larroque para presentar una obra nacida de la verdad de las horas y su poesía cargada de compromiso y belleza.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 06:16 de este sábado un informe de alertas y advertencias que incluye toda la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires y sectores de Santa Fe y Córdoba.
Deportivo Cuenca eliminó a Aucas en los penales: Esta vez la suerte no le dio la espalda a Brian Bustos
En una noche vibrante en Quito, Deportivo Cuenca se impuso a Aucas en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie terminó luego de la ejecución de 18 tiros desde el punto del penal en la que los arqueros fueron más testigos que protagonistas.
Globalización: "Cómo las crisis están cambiando el mundo" el nuevo documental narrado por Sergio Lonardi
El locutor larroquense participa nuevamente en una producción de la TV estatal alemana, que se centra en la lucha por los recursos, el cambio climático y la digitalización que han transformado el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué nos depara el futuro? Esta es una investigación de dos capítulos, sobre cómo cambia nuestra vida en siete regiones del mundo.
El oriundo de Larroque, fue elegido anoche Decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La decisión se tomó en una asamblea de 94 electores, donde Romani obtuvo un respaldo casi unánime: 91 votos a favor y tres en blanco.
Esta vez la suerte no acompañó a Brian Bustos, pero Deportivo Cuenca rescató un punto
En un partido cargado de emociones y polémicas, Deportivo Cuenca empató 1-1 con Orense en el estadio Alejandro Aguilar, por la fecha 27 de la LigaPro. Los Morlacos fueron superiores en el juego, pero recién en los minutos finales lograron rescatar un punto que los mantiene en el cuarto lugar de la tabla.
Frigerio anunció incentivos a la inversión, créditos verdes y una baja histórica de impuestos
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la nueva planta de alimentos para mascotas de Sagemüller en el parque industrial de Seguí, empresa que confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante el recorrido, el mandatario anunció dos importantes medidas de alivio fiscal y financiamiento para el sector avícola.
Un productor radicado en Cuchilla Redonda, organiza el 1° Campeonato Mundial de la Carne
Se trata de Luis Barcos, el veterinario que hasta hace poco formó parte de la OMSA y que introdujo en el país la raza bovina Wagyu, que cría en los campos ubicados en el oeste del departamento Gualeguaychú, declarados reserva natural de usos múltiples. El evento que convocará a un centenar de participantes de varios países, se realizará en Buenos Aires.
La UIER tendrá este jueves 25 su 21° Jornada de la Industria con destacados disertantes
El evento organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”, el encuentro reunirá a referentes del sector productivo, funcionarios de distintos niveles y especialistas de prestigio nacional e internacional.
