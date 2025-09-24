La poesía de María Ángeles Lonardi llega al Salón Parroquial con su nuevo libro

La velada contará con la participación de Nidia della Giustina en la presentación, Ana Clara Velotti —autora de la obra que ilustra la tapa del libro—, y el acompañamiento musical de Analía Duarte en piano y Mateo Lonardi en saxo.

Se trata de un libro “muy especial” para la autora, que lo define como un poemario donde “la desnudez expresiva de las horas hace de estos poemas una indagación interior y exterior, que se materializa en una forma de compartir las vivencias, la existencia, la realidad, la noche y el día, el tiempo, como siluetas que se van diluyendo pero que dejan huella, sobre todo en el lector”. Y agrega emocionada: “para mí es muy especial, porque es en mi Larroque”, expresa María.

En sus páginas, la poeta propone un viaje reflexivo y sensible sobre el paso del tiempo, la memoria, la zozobra, el júbilo y las realidades sociales que atraviesan a los más vulnerables. El poemario conjuga una visión crítica y comprometida con una mirada esperanzadora, resaltando la importancia de darle sentido a la existencia.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir un acontecimiento cultural significativo, en el que María Ángeles Lonardi vuelve a Larroque para presentar una obra nacida de la verdad de las horas y su poesía cargada de compromiso y belleza.