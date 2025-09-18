Están disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos en Larroque

La Municipalidad de Larroque informó que ya se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos correspondientes al curso dictado el pasado 22 de agosto.

La entrega se realiza en la Oficina de Bromatología, ubicada en la sede municipal (25 de Mayo 249), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13. Para el retiro, los interesados deberán presentarse con DNI.

Este carnet es un requisito esencial para todas las personas que trabajan en la manipulación y elaboración de alimentos, ya que certifica la capacitación en prácticas seguras e higiénicas, contribuyendo a cuidar la salud de la comunidad.

