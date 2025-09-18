Están disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos en Larroque

La entrega se realiza en la Oficina de Bromatología, ubicada en la sede municipal (25 de Mayo 249), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13. Para el retiro, los interesados deberán presentarse con DNI.

Este carnet es un requisito esencial para todas las personas que trabajan en la manipulación y elaboración de alimentos, ya que certifica la capacitación en prácticas seguras e higiénicas, contribuyendo a cuidar la salud de la comunidad.