Concepción del Uruguay recuperó su muestra rural con una edición que superó todas las expectativas

Sergio Taffarel, protesorero de la comisión y responsable del sector ovino, fue una figura clave en la organización. Contó que la intención original era hacer una exposición modesta, pero la convocatoria creció rápidamente y terminó convirtiéndose en un evento de gran magnitud, con más de 100 stands completos y un movimiento intenso durante las tres jornadas.

En la parte ovina participaron entre nueve y diez cabañeros, con ocho razas presentes. Hubo ejemplares de Polwarth Merino provenientes de Curuzú Cuatiá, la raza Ideal de Chajarí y las carniceras Santa Inés y Dorper, además de Border Leicester, Texel y Romney. La diversidad genética y el nivel de los animales fueron destacados por los organizadores.





El evento también incluyó un remate de invernada y reproductores bovinos y ovinos, con alrededor de 300 cabezas anunciadas en la previa, cifra que luego se vio superada por la demanda de consignaciones. Finalmente, el remate totalizó unas 500 cabezas bovinas entre invernada, toros y vaquillonas, y reproductores ovinos machos y hembras de distintas razas.

Taffarel relató que, aunque el viernes y la madrugada del sábado estuvieron afectados por lluvia y mal clima, la actividad no se detuvo. La visita del gobernador Rogelio Frigerio obligó a reorganizar algunos horarios, pero una vez finalizada su recorrida la jura ovina se desarrolló con normalidad. Estuvo a cargo del jurado internacional Douglas Cortella, de Uruguay, y se extendió hasta cerca de las dos de la tarde, con un trabajo intenso entre categorías y razas.

El remate ovino posterior también fue exitoso, con un clima de camaradería que acompañó toda la jornada. Se vendió alrededor del 95 por ciento de los animales, con valores muy buenos para varios reproductores y precios corrientes según raza y categoría.

El domingo fue el día de mayor asistencia. Taffarel señaló que el predio sobre la Ruta 14 quedó chico para la cantidad de gente que llegó y que incluso el espacio de estacionamiento resultó insuficiente. El clima acompañó y el movimiento de público fue constante durante todo el día.

El organizador destacó el esfuerzo de toda la comisión y celebró el regreso de la exposición después de tantos años: “Fue realmente una fiesta. Estamos muy agradecidos y muy contentos todos”.