La empresa de Energía de Entre Ríos inició este lunes la instalación de los primeros medidores inteligentes en la localidad de Aldea Brasilera, marcando un hito en el proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico entrerriano. Esta acción forma parte del plan estratégico de la Empresa para avanzar hacia una red más eficiente y transparente en toda la provincia.
La OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA
La Obra Social de Entre Ríos puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, agilizando los tiempos de resolución. Con el nuevo esquema, los afiliados no necesitan realizar colas ni esperar en las oficinas para autorizar una prestación.PROVINCIALES07/10/2025-
La gerenta prestacional, Silvia Schenone, explicó: "Con este nuevo modelo se pretende que las prestaciones sean más accesibles, de una forma digital, desde cualquier lugar; ahora no es necesario la presencialidad del médico auditor en cada sede de la OSER, ya que se carga el pedido y se recibe la prestación autorizada por e-mail".
Este nuevo esquema organizacional mejora los procesos administrativos y de auditoría médica, y moderniza el sistema de atención; ya que el CUDA permitirá agilizar las de derivaciones, autorizaciones y auditoría médica, estructurándose en dos áreas específicas: autorizaciones y derivaciones de prestaciones en general, y auditoría prótesis, medicamentos y otras prácticas.
Por su parte, el responsable del CUDA, José Vázquez, resaltó: "El Centro Único tiene por objetivo central desarrollar la gestión prestacional de un modo dinámico, eficiente, cercano y ágil entre la OSER, el afiliado y la red de prestadores. Por ejemplo, ahora las autorizaciones se realizan de forma digital desde cualquier lugar de la provincia, ya no es necesario la presencialidad del médico auditor en cada lugar, el afiliado concurre a la sede de la OSER, se carga su solicitud de autorización y nuestro grupo de médicos que trabajan en horario extendido, lo autorizan en menos de 72 horas".
Desde la obra social se sugiere y se recuerda al afiliado que también puede iniciar la solicitud de autorización desde su celular a través de la aplicación MI.OSER. Para descargarla, solo se debe ingresar a: www.mi.oser.gob.ar.
Industriales pidieron por las reformas pendientes para “nivelar la cancha y ser competitivos”
Con el respaldo de la UIA y ante más de 500 asistentes, industriales entrerrianos reclamaron avanzar con reformas impositivas y laborales, mejorar infraestructura y fortalecer la competitividad para impulsar la inversión, el empleo privado y el desarrollo productivo.
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel. Se renovarán cinco bancas entrerrianas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la Nación.
A poco más de tres semanas de las elecciones: estos son los candidatos a votar en Entre Ríos
El 26 de octubre se votará para renovar las cinco bancas entrerrianas en el Congreso: tres en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados de la Nación. Son siete las fuerzas que competirán, entre las que habrá que elegir tildando el casillero en la boleta única.
En el marco de los operativos “Campo Seguro”, personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales realizó múltiples procedimientos en distintos departamentos de Entre Ríos y secuestró más de 15 armas de fuego en los últimos días.
Frigerio anunció que el 100 por ciento de las escuelas rurales tendrán conectividad
El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la escuela N°16 El Tambor de Tacuarí, de Colonia Ensayo, el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales de Entre Ríos por el cual el gobierno provincial instalará antenas satelitales para que el 100 por ciento de dichos establecimientos educativos puedan acceder a internet.
En el marco de la campaña hacia las próximas elecciones legislativas, los candidatos nacionales Adán Bahl y Guillermo Michel visitaron este lunes la ciudad de Larroque, donde mantuvieron una reunión con militantes y vecinos en la sede del Partido Justicialista.
La Legislatura de Buenos Aires declaró de Interés Cultural y Social a la obra “Estrujadas” de Nazareno Molina
El reconocimiento llega tras más de 60 funciones en distintas ciudades del país y destaca el valor social, artístico y humano de una propuesta que reúne a diversas asociaciones en torno al teatro independiente.
La Municipalidad de Larroque continúa ejecutando su plan de renovación del alumbrado público, incorporando tecnología LED que mejora la iluminación, incrementa la seguridad y promueve la eficiencia energética en la ciudad.
Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.