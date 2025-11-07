“Entre Ríos Renovable”: referentes y debates sobre la energía que viene

Este miércoles 12 de noviembre, Paraná será sede de “Entre Ríos Renovable”, un encuentro que reunirá a empresas líderes del sector energético, organismos públicos, especialistas e inversores para debatir sobre el presente y el futuro de la energía en la provincia.

El evento, que se desarrollará de 8:30 a 15:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), busca generar un espacio de intercambio técnico, estratégico y financiero entre los distintos actores que conforman la cadena energética.

Organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con el acompañamiento de la Secretaría de Energía de la Provincia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Enersa, el encuentro contará con la participación de representantes de Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros referentes nacionales y regionales.

A lo largo de cinco paneles temáticos, se abordarán temas vinculados al potencial entrerriano en energías limpias, experiencias en generación distribuida y herramientas de financiamiento para proyectos sustentables.

Dirigido a empresas, distribuidoras eléctricas, cámaras profesionales, universidades y medios especializados, “Entre Ríos Renovable” se propone como un punto de encuentro clave en la transición energética provincial, donde se compartirán experiencias y perspectivas sobre un sector en plena transformación. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.

