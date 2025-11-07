La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que, a partir del 1° de noviembre, rige la tercera y última etapa del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025.
“Entre Ríos Renovable”: referentes y debates sobre la energía que viene
Este miércoles 12 de noviembre, Paraná será sede de “Entre Ríos Renovable”, un encuentro que reunirá a empresas líderes del sector energético, organismos públicos, especialistas e inversores para debatir sobre el presente y el futuro de la energía en la provincia.PROVINCIALES07/11/2025-
El evento, que se desarrollará de 8:30 a 15:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), busca generar un espacio de intercambio técnico, estratégico y financiero entre los distintos actores que conforman la cadena energética.
Organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con el acompañamiento de la Secretaría de Energía de la Provincia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Enersa, el encuentro contará con la participación de representantes de Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros referentes nacionales y regionales.
A lo largo de cinco paneles temáticos, se abordarán temas vinculados al potencial entrerriano en energías limpias, experiencias en generación distribuida y herramientas de financiamiento para proyectos sustentables.
Dirigido a empresas, distribuidoras eléctricas, cámaras profesionales, universidades y medios especializados, “Entre Ríos Renovable” se propone como un punto de encuentro clave en la transición energética provincial, donde se compartirán experiencias y perspectivas sobre un sector en plena transformación. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió en la mañana de este martes avisos a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que afectan a diversas zonas de la provincia de Entre Ríos.
El próximo lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, de activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 3 de noviembre.
ATER y el CFI articulan herramientas fiscales y financieras para impulsar la inversión y el desarrollo productivo
El gobierno provincial a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) firmó un acuerdo de cooperación con la Fiduciaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinado a fortalecer la articulación entre las políticas fiscales y las herramientas financieras de apoyo al desarrollo productivo de la provincia.
Durante la Jornada a Campo realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el establecimiento “La Lucrecia”, propiedad de la familia Odiard en San Salvador, lindante a la Comuna de Jubileo, los integrantes de la familia compartieron su historia: la de muchos inmigrantes que hicieron patria trabajando la tierra y recogiendo sus frutos. Una historia de sacrificio, superación y resiliencia.
Atilio Benedetti celebró en redes sociales el “histórico triunfo” de Entre Ríos y destacó la participación ciudadana
El diputado nacional Atilio Benedetti celebró en sus redes sociales el resultado de las elecciones legislativas de este domingo en Entre Ríos, al que calificó como un “histórico triunfo”, y subrayó la alta participación ciudadana que se registró en la provincia.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
De un sueño familiar a una industria entrerriana: la historia de Roomijs, cremas heladas de Crespo
Con más de 70 sabores y presencia en toda la provincia, Roomijs Cremas Heladas es el ejemplo de cómo un emprendimiento familiar puede escalar y profesionalizarse sin perder su esencia artesanal. Diseñaron un esquema de negocios que hace muy accesible la apertura de locales a los que proveen freezer y productos.
Se Ilevará a cabo el día lunes 17 de noviembre a las 18:30 hs en el salón de usos múltiples de la Institución. Se presentará el balance de los últimos años y renovará sus miembros.
El gobierno trabaja junto a ganaderos y técnicos en la lucha contra diversas enfermedades bovinas
Con la participación de un centenar de profesionales veterinarios, se conformó la Mesa Técnica Provincial de Tristeza Bovina, forma coloquial de referirse a un conjunto de enfermedades. Su objetivo es enfrentar desde la integración del trabajo entre ganaderos y veterinarios el avance de las enfermedades anemizantes que afectan al rodeo entrerriano.