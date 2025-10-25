El juez de Paz Ricardo Chaia explicó los cambios que regirán en las elecciones de este domingo

El juez de Paz de Larroque, Ricardo Chaia, brindó esta semana una capacitación a los fiscales que participarán de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, en la que debutará las boleta única de papel, donde aparecerán todos los candidatos a diputados y senadores nacionales.



Consultado por Periódico Acción, detalló algunos de los aspectos más relevantes de la jornada electoral, que se desarrollará de 8 a 18 horas en todo el país.

“Como todos sabemos, este domingo se elige y se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, 127 diputados nacionales, y un tercio del Senado, 24 senadores. Además, en algunas provincias como Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero se eligen también legisladores provinciales”, explicó Chaia.

Entre las principales novedades, el juez destacó la implementación de la boleta única en papel (BUP), que será utilizada por primera vez en todo el país. “Esto implica un cambio importante en el procedimiento. Ya no existe más el cuarto oscuro. Ahora habrá una cabina de votación, una mesa con un biombo donde el votante ingresa con la boleta única que le entrega la autoridad de mesa y elige su opción con un bolígrafo, preservando la identidad de su voto”, señaló.

Chaia recordó cómo funcionaba el sistema anterior: “Antes había tantas boletas como agrupaciones políticas y uno podía llevarla desde su casa o elegirla en el cuarto oscuro. Ahora, en una única boleta, aparecen todas las agrupaciones con sus candidatos dispuestos en columnas, y el elector marca con una tilde el cuadradito correspondiente a su elección. En Entre Ríos, se votan dos categorías: senador nacional y diputado nacional”.





También recordó que es fundamental concurrir con el documento correcto. “Deben llevar el documento en el cual figuran en el padrón o uno posterior, nunca uno anterior. Tampoco pueden ir a votar con pasaporte ni con constancia de extravío y, por supuesto, si no están en el padrón, no votan”, aclaró.

En caso de equivocarse al momento de marcar la boleta, el juez explicó que existe una solución simple: “Como este es un sistema nuevo, si uno se equivoca en la cabina de votación puede ir a la autoridad de mesa y pedir una nueva boleta para reemplazar la anterior y emitir el voto correctamente”.

Consultado sobre el recuento de votos, Chaia consideró que el nuevo sistema facilitará el escrutinio. “Sí, entiendo que es mucho más fácil el conteo para las autoridades de mesa. Primero, porque son solamente dos categorías de cargos: diputados y senadores. Segundo, porque no hay que abrir sobres, solo se lee la boleta única. Y tercero, porque la metodología ahora es más rápida: la forma de marcar los cuadraditos es muy parecida a cuando jugamos al truco”, comentó.

El magistrado también mencionó las medidas dispuestas para garantizar la accesibilidad electoral. “Aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad, las personas mayores o quienes tengan alguna enfermedad pueden ingresar a la cabina acompañadas de una persona de su elección, lo que se llama voto asistido. Además, tienen prioridad para no realizar fila al momento de votar”, informó.





Chaia recomendó además que quienes aún no sepan dónde votar utilicen las herramientas digitales disponibles. “Pueden consultar en la aplicación Mi Argentina o en los sitios oficiales dónde les corresponde emitir su voto”, indicó.

Otro de los cambios introducidos para esta elección es la eliminación del tradicional conteo en el pizarrón. “Será reemplazado por un afiche borrador que se colocará en un lugar visible y donde se irán registrando los votos de cada categoría, los blancos, impugnados y recurridos, de manera práctica y clara para todos los fiscales”, explicó.

Por último, Chaia mencionó que la Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados provisorios se publiquen “exclusivamente por distrito electoral”, es decir, provincia por provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “De esta forma, la Dirección Nacional Electoral informará los resultados de cada distrito a medida que se vayan cargando”, concluyó.