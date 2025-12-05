La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.
Dictan prisión preventiva para imputados de abigeato ocurrido en Colón
Este jueves por la mañana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos individuos imputados por el reciente hecho de abigeato ocurrido en la zona de la Escuela Nº 4, en el departamento Colón, donde un productor rural fue víctima de la faena de tres animales bovinos.PRODUCCION05/12/2025-
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya, tras avanzar en las actuaciones vinculadas al hecho delictivo. Los acusados, de 32 y 24 años, permanecerán alojados en la alcaidía de la Jefatura Departamental Colón hasta el 15 de diciembre, en concordancia con lo solicitado por la Fiscalía.
La disposición se enmarca en el proceso investigativo que continúa en curso y se suma a las acciones orientadas a enfrentar los delitos que afectan directamente a la seguridad rural y al sector productivo.
Desde la Fiscalía interviniente, dirigida por la Dra. Micaela Di Pretoro, se destacó el trabajo articulado con la Policía de Entre Ríos, reafirmando el compromiso institucional para combatir los casos de abigeato en la región.
La invernada impulsó el mercado y la hacienda subió casi 13% en Entre Ríos durante noviembre
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) difundió su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a noviembre, basado en los valores registrados en los remates realizados por las rurales de la provincia. El informe confirma un mes claramente alcista para el mercado ganadero entrerriano, con un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre y un fuerte protagonismo de la invernada.
UIER reunió a industriales en Crespo, trazó un balance y definió la hoja de ruta hacia 2026
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) llevó adelante este jueves la jornada de Networking Industrial “Una hoja de ruta hacia 2026” en las instalaciones de Tecnovo, en el Parque Industrial de Crespo. Más de 60 firmas socias participaron del encuentro presidido por Gabriel Bourdin, quien destacó el trabajo institucional de los últimos años y definió los ejes hacia adelante en articulación con los distintos actores sociales.
Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque
La ciudad de Larroque celebró el 14 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Capacitaciones Laborales de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde más de 160 estudiantes expusieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año.
Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios
En el marco del plan del control del fuego, el gobierno de Entre Ríos prohibió cualquier clase de quema, en todas sus variantes, desde el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó adelante la renovación de su conducción y confirmó la continuidad de Carlos Castagnani como presidente de la entidad. La nueva Mesa Ejecutiva quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas confederaciones del país, reafirmando el carácter federal y participativo que distingue a la organización.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque
Larroque conmemoró este lunes 1° de diciembre su 116° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Más de 30 emprendedores, artesanos y productores participaron de la feria, junto a diversas instituciones locales.
