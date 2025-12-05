Dictan prisión preventiva para imputados de abigeato ocurrido en Colón

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya, tras avanzar en las actuaciones vinculadas al hecho delictivo. Los acusados, de 32 y 24 años, permanecerán alojados en la alcaidía de la Jefatura Departamental Colón hasta el 15 de diciembre, en concordancia con lo solicitado por la Fiscalía.

La disposición se enmarca en el proceso investigativo que continúa en curso y se suma a las acciones orientadas a enfrentar los delitos que afectan directamente a la seguridad rural y al sector productivo.

Desde la Fiscalía interviniente, dirigida por la Dra. Micaela Di Pretoro, se destacó el trabajo articulado con la Policía de Entre Ríos, reafirmando el compromiso institucional para combatir los casos de abigeato en la región.