Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque

UIER reunió a industriales en Crespo, trazó un balance y definió la hoja de ruta hacia 2026
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) llevó adelante este jueves la jornada de Networking Industrial “Una hoja de ruta hacia 2026” en las instalaciones de Tecnovo, en el Parque Industrial de Crespo. Más de 60 firmas socias participaron del encuentro presidido por Gabriel Bourdin, quien destacó el trabajo institucional de los últimos años y definió los ejes hacia adelante en articulación con los distintos actores sociales.