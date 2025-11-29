Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque

La ciudad de Larroque celebró el 14 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Capacitaciones Laborales de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde más de 160 estudiantes expusieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año.

El encuentro reunió a la comunidad, autoridades municipales, instructores y alumnos, destacando el crecimiento de una propuesta educativa que mejora las oportunidades laborales de jóvenes y adultos de la región. La actividad contó con la presencia del intendente Francisco Benedetti, la viceintendenta Estela Petelín, la secretaria de Desarrollo María Elena De Zan y el coordinador departamental de Jóvenes y Adultos Miguel Díaz, entre otras autoridades.

Bajo la coordinación de Evangelina Stegbañer, los distintos perfiles de formación exhibieron producciones que reflejaron compromiso, creatividad y una fuerte actitud de superación.
Los talleres que actualmente se dictan en Larroque son:

Auxiliar en Instalaciones Eléctricas
Tejido Manual
Operador Informático Avanzado
Restauración de Muebles
Peluquería
Marroquinería
Sanitarista Domiciliario
Además, algunos instructores también sostienen trayectos formativos en Carbó, Irazusta y Talitas, ampliando el acceso a la educación laboral para más localidades del departamento.

La jornada incluyó un momento artístico especial con la presentación de Tiziano Noriega, que fue ovacionado por quienes acompañaron el evento.


La muestra cerró un año de intenso trabajo colectivo, aprendizaje y nuevos desafíos, reafirmando el rol de la educación laboral como herramienta para la inserción y el crecimiento personal y profesional dentro de la comunidad.

