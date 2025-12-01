La invernada impulsó el mercado y la hacienda subió casi 13% en Entre Ríos durante noviembre

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) difundió su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a noviembre, basado en los valores registrados en los remates realizados por las rurales de la provincia. El informe confirma un mes claramente alcista para el mercado ganadero entrerriano, con un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre y un fuerte protagonismo de la invernada.

Las categorías de terneros y terneras encabezaron las subas, con alzas superiores al promedio general y picos de hasta el 17,43%, el mayor aumento de todo el cuadro. Según FARER, este comportamiento se explica por una demanda sostenida, una oferta equilibrada en los remates y un proceso de recomposición de valores que se venía insinuando en meses anteriores. “La invernada marcó el pulso comercial de noviembre. Hubo agilidad en los remates, operadores activos y valores que respondieron con firmeza”, señalaron desde la entidad.

Faena también en alza
Aunque la reposición fue el gran motor del mes, el resto de las categorías acompañó la tendencia. Los novillos registraron una suba del 15,50% y los novillitos del 11,78%, consolidando una mejora en la faena. Las vacas con cría también mostraron un movimiento favorable: alcanzaron un promedio de $723.867,46 y cerraron noviembre con un incremento del 12,62%.

Desde FARER destacaron que la actividad en las casas consignatarias y rurales mantuvo una oferta estable y una demanda firme, dos factores que contribuyeron a sostener el movimiento de precios. El desempeño de la invernada —históricamente vinculada al ánimo productivo del sector— fue interpretado como una señal positiva en el tramo final del año.

Con un mercado ágil, operadores activos y una recomposición de valores que continúa su curso, el sector ganadero entrerriano cierra noviembre con expectativas favorables de continuidad.

