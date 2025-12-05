Larroque conmemoró este lunes 1° de diciembre su 116° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Más de 30 emprendedores, artesanos y productores participaron de la feria, junto a diversas instituciones locales.
Sportivo va por el ascenso y Larroque palpita la posibilidad de tener dos representante en Primera A
Camioneros y Sportivo Larroque se convirtieron en los finalistas del Torneo Clausura de la Primera B “Carlos Butallo”, una definición que entregará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol departamental. Para la ciudad esta instancia tiene un condimento especial: si Sportivo consigue el objetivo, contaremos nuevamente con dos clubes en Primera A de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.LOCALES05/12/2025-
Como en 2011 con Jorge Riolfo como técnico y en 2015 con Fabián Esquivel como entrenador, la V Azulada sueña con volver a Primera y ojalá consolidarse y permanecer en la categoría mayor del fútbol departamental.
Luego de varias frustraciones en torneos en los que el equipo pasaba de la ilusión al golpe de realidad, Sportivo se merece otra vez dar pelea por un un lugar entre los mejores, esta vez ante Camioneros, luego de dos semifinales que fueron tan parejas como emocionantes.
Las dos series terminaron resolviéndose desde los doce pasos. Camioneros llegó a Villa Paranacito con la ventaja del 2-1 logrado en la ida, pero Isleños Independiente respondió en su cancha y ganó también 2-1, con goles de Brian Frías y Braian Molina, mientras que Matías Collaso anotó para la visita. El empate global llevó a los penales, donde Camioneros fue más preciso y avanzó a la final.
Sportivo Larroque también vivió una serie ajustada ante Sporting, y tras sostener la igualdad en el resultado global como visitante, obtuvo la clasificación por penales gracias a la solvencia del equipo en un contexto de máxima tensión. Así, el conjunto larroquense mantiene viva la ilusión del ascenso y se prepara para una final que promete ser intensa y convocante.
El primer capítulo de esta definición se jugará esta noche en Larroque, donde Sportivo buscará hacerse fuerte en casa del Club Central y encaminar la serie.
Primer partido de la final: detalles del encuentro
El duelo de ida se disputará entre Club Sportivo Larroque y C.A.S.D.C.E.R., el viernes 5 de diciembre a las 21:30 en el Estadio Raúl Impini, perteneciente al Centro Cultural y Deportivo Larroque. Este encuentro abrirá la final de la Divisional B de Fútbol Mayor, un paso fundamental en la búsqueda del ascenso a Primera A.
Recomendaciones y prohibiciones para el público
El Club Sportivo Larroque emitió un comunicado dirigido a los hinchas y asistentes, recordando una serie de pautas de seguridad que deberán respetarse dentro del estadio. Se informó que está prohibido el ingreso de pirotecnia —incluidas bombas de estruendo, humo y bengalas—, así como el ingreso y/o venta de bebidas alcohólicas. También se restringe el ingreso de hielo sólido.
Además, se aclaró que no estará permitido arrojar papelitos cortados o picados durante el recibimiento de los equipos. Desde la institución pidieron a todos los presentes colaborar con el cuidado de las instalaciones y respetar las indicaciones del personal del club.
La expectativa se vive con fuerza en Larroque, Sportivo buscará dar un paso clave en su casa (prestada), con el respaldo de su gente, hacia un ascenso que no solo sería un logro deportivo, sino también un hito para la ciudad: el sueño de ver a dos clubes de Larroque compitiendo en la elite del fútbol departamental.
Este lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Actuarán la banda de música de la Policía de Entre Ríos y la orquesta Luz Verde.
Instrumentada por el área de salud de la Municipalidad de Larroque, este lunes primero de diciembre, habrá una jornada gratuita y confidencial de test rápido de VIH y sífilis en el Parque de la Estación. En solo 15 minutos se obtiene el resultado y no se requiere ayuno.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Larroque vivió este domingo una celebración de la tradición con una masiva convocatoria en el Polideportivo Municipal, donde familias, agrupaciones tradicionalistas, artistas y emprendedores compartieron un día completo dedicado a la identidad cultural de la región.
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.
El SMN emitió alerta amarilla por calor para el noroeste entrerriano y Larroque vivirá hoy el día de más calor
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por temperaturas extremas, con laa advertencia que señala posibles efectos leves a moderados en la salud. Aunque no se trata del nivel más alto, el organismo recuerda que el calor puede volverse riesgoso para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Este jueves por la mañana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos individuos imputados por el reciente hecho de abigeato ocurrido en la zona de la Escuela Nº 4, en el departamento Colón, donde un productor rural fue víctima de la faena de tres animales bovinos.
