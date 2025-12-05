Sportivo va por el ascenso y Larroque palpita la posibilidad de tener dos representante en Primera A

Camioneros y Sportivo Larroque se convirtieron en los finalistas del Torneo Clausura de la Primera B “Carlos Butallo”, una definición que entregará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol departamental. Para la ciudad esta instancia tiene un condimento especial: si Sportivo consigue el objetivo, contaremos nuevamente con dos clubes en Primera A de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.

Como en 2011 con Jorge Riolfo como técnico y en 2015 con Fabián Esquivel como entrenador, la V Azulada sueña con volver a Primera y ojalá consolidarse y permanecer en la categoría mayor del fútbol departamental.

Luego de varias frustraciones en torneos en los que el equipo pasaba de la ilusión al golpe de realidad, Sportivo se merece otra vez dar pelea por un un lugar entre los mejores, esta vez ante Camioneros, luego de dos semifinales que fueron tan parejas como emocionantes.

Las dos series terminaron resolviéndose desde los doce pasos. Camioneros llegó a Villa Paranacito con la ventaja del 2-1 logrado en la ida, pero Isleños Independiente respondió en su cancha y ganó también 2-1, con goles de Brian Frías y Braian Molina, mientras que Matías Collaso anotó para la visita. El empate global llevó a los penales, donde Camioneros fue más preciso y avanzó a la final.

Sportivo Larroque también vivió una serie ajustada ante Sporting, y tras sostener la igualdad en el resultado global como visitante, obtuvo la clasificación por penales gracias a la solvencia del equipo en un contexto de máxima tensión. Así, el conjunto larroquense mantiene viva la ilusión del ascenso y se prepara para una final que promete ser intensa y convocante.

El primer capítulo de esta definición se jugará esta noche en Larroque, donde Sportivo buscará hacerse fuerte en casa del Club Central y encaminar la serie.


 
Primer partido de la final: detalles del encuentro
El duelo de ida se disputará entre Club Sportivo Larroque y C.A.S.D.C.E.R., el viernes 5 de diciembre a las 21:30 en el Estadio Raúl Impini, perteneciente al Centro Cultural y Deportivo Larroque. Este encuentro abrirá la final de la Divisional B de Fútbol Mayor, un paso fundamental en la búsqueda del ascenso a Primera A.

 
Recomendaciones y prohibiciones para el público
El Club Sportivo Larroque emitió un comunicado dirigido a los hinchas y asistentes, recordando una serie de pautas de seguridad que deberán respetarse dentro del estadio. Se informó que está prohibido el ingreso de pirotecnia —incluidas bombas de estruendo, humo y bengalas—, así como el ingreso y/o venta de bebidas alcohólicas. También se restringe el ingreso de hielo sólido.

Además, se aclaró que no estará permitido arrojar papelitos cortados o picados durante el recibimiento de los equipos. Desde la institución pidieron a todos los presentes colaborar con el cuidado de las instalaciones y respetar las indicaciones del personal del club.

La expectativa se vive con fuerza en Larroque, Sportivo buscará dar un paso clave en su casa (prestada), con el respaldo de su gente, hacia un ascenso que no solo sería un logro deportivo, sino también un hito para la ciudad: el sueño de ver a dos clubes de Larroque compitiendo en la elite del fútbol departamental.

