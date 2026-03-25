Hay variedades de nuez pecán con pérdida total de la cosecha por el ataque de loros

La semana pasada registrábamos la situación que ya se manifestaba de manera preocupante en el establecimiento La Flor de la familia Fiorotto, cuando uno de sus miembros cuantificaba el daño que provocaban los loros en un 40 % sobre el potencial de la cosecha proyectada para este año.



Con el correr de los días la afectación fue aumentando notablemente, y aunque el impacto no es igual en todas las plantas, en algunas el resultado es devastador. Fiorotto precisó que en las variedades Shoshone y Starking el daño es del 100%, dejando a los árboles sin producción alguna. Mientras que otras variedades de nuez más pequeña parecen no ser el objetivo principal por ahora, las mencionadas son arrasadas por "mandadas extremas" de aves que no dan tregua.



Fiorotto explicó que este problema no es nuevo, pero que este año ha tomado dimensiones críticas. "La cotorra monje es un ave que aprende rápido", señaló, destacando que las bandadas han encontrado la técnica exacta para romper, cortar y tirar la nuez al suelo. Lo más alarmante para los productores es que ahora el daño se produce mucho antes de la maduración del fruto, algo que no se veía en temporadas anteriores.

Sin herramientas legales ni técnicas Uno de los puntos de mayor frustración para el sector es la falta de alternativas para el manejo de la plaga. Tras la prohibición, hace años, de venenos agresivos que afectaban el ecosistema, no se han desarrollado métodos de mitigación efectivos. "Hoy por hoy no tenemos la solución, no sabemos cómo ahuyentar al ave y no le encontramos la vuelta para manejar la plantación", lamentó el productor.

Aunque existe contacto entre productores de la zona para compartir experiencias, la falta de datos sobre lo que ocurre en los polos productivos del norte de Entre Ríos, como Concordia, aumenta la sensación de aislamiento en Larroque. Con la cosecha actual ya declarada como perdida, el foco está puesto en el próximo año, aunque el panorama es desalentador. "Se nos ha cerrado un círculo y no sabemos dónde estamos parados", concluyó Fiorotto.