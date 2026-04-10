FAA Larroque convoca a una jornada técnica sobre sanidad bovina



La filial de la Federación Agraria Argentina en Larroque, bajo la presidencia de Adolfo De Zan, ha organizado una relevante jornada de capacitación técnica para los productores de la región. El encuentro se desarrollará este miércoles 15 de abril a partir de las 20:00 horas en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Larroque.

Durante la sesión, se abordarán temas cruciales para la ganadería actual, destacándose la disertación sobre Anaplasmosis, Babesia y Tristeza Bovina a cargo del médico veterinario Néstor Sarmiento, proveniente del INTA de Mercedes, Corrientes. Asimismo, la doctora Marisa Faber, del INTA Castelar, profundizará en el diagnóstico de estas patologías directamente en el campo.



La jornada se completará con la intervención de un profesional del Laboratorio Konig, quien expondrá sobre la problemática de la insuficiencia de minerales en el ganado bovino. Adolfo De Zan subrayó la importancia de asistir a estas charlas, dado que los encuentros previos han demostrado ser espacios de gran participación e interés para la zona.

Por otro lado, el titular de la filial aprovechó la oportunidad para manifestar su profunda preocupación por el severo ataque de loros que afecta a los productores de nueces pecán en la zona. Según detalló De Zan, este flagelo está provocando pérdidas estimadas entre un 50% y un 70% de la producción. Ante esta situación crítica, la entidad ya ha remitido notas oficiales a legisladores provinciales y al Ministro de la Producción de Entre Ríos con el fin de que se implementen medidas urgentes para mitigar los daños económicos en el sector.