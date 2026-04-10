Tala: la Provincia desmanteló un acopio ilegal de 2000 bidones
El predio, que funcionaba de manera clandestina desde hace ocho años, representaba un grave riesgo ambiental y sanitario al encontrarse rodeado de viviendas y comercios.
La intervención, respaldada por una orden de allanamiento, permitió trasladar los residuos peligrosos hacia el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de San Marcial a través de la logística de la organización Campo Limpio. Los funcionarios provinciales destacaron que el acopio a la intemperie y sobre suelo natural amenazaba directamente las napas de agua de la zona.
Desde el Ministerio de Desarrollo Económico subrayaron que este procedimiento es una respuesta concreta a las denuncias de los vecinos. Con el apoyo de la Jefatura Departamental de Policía y el municipio local, se desactivó este foco de contaminación histórica, reafirmando el compromiso del Estado con la fiscalización y la protección de la salud pública en todo el territorio provincial.
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