Viernes a pleno sol pero posibles lluvias débiles para sábado, martes y miércoles

Fuente: Meteored



El clima en Larroque y la zona de influencia presenta hoy un escenario positivo para recuperar los caminos rurales luego de los más de 50 mm caídos en las últimas precipitaciones en la zona.



El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes cielo completamente despejado y una temperatura máxima que rondará los 23°C, sin embargo, el panorama comenzará a cambiar levemente durante el fin de semana.



Para mañana sábado, se prevé un aumento de la nubosidad y la rotación del viento, lo que podría derivar en algunos chaparrones aislados y una humedad en ascenso. El cambio más marcado se espera para el próximo martes 14 de abril, cuando los modelos actuales indican una alta probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes a lo largo de toda la jornada.