Se aguarda que mejore el clima para retomar el inicio de la cosecha de soja



La zafra de soja de primera ya dio sus primeros pasos sobre una superficie que ronda las 300.000 hectáreas, lo que equivale a casi un tercio del área total implantada. Sin embargo, para ver el grueso de las cosechadoras en el campo habrá que esperar unos días más, especialmente luego de los dos períodos de inestabilidad que dejaron entre 100 y 200 mm de agua caída en la región en lo que va del mes.



Según los reportes de la Bolsa de Cereales (BolsaCER), el trabajo fuerte se generalizará recién a partir de la segunda quincena de abril. Los números de rendimiento, por ahora, obligan a recalcular las proyecciones, con un rendimiento estimado de 2.300 kg/ha., lo que hace pensar en una caída del 14% respecto al año pasado (unos 381 kg/ha menos). Por eso se estima una producción total de 690.000 toneladas.

El sorgo: menos superficie y pelea contra la humedad

El panorama para el sorgo es muy distinto al del ciclo previo. Este año la apuesta fue mucho más conservadora, con una superficie estimada de 55.000 hectáreas, lo que representa un desplome del 55% frente a las 121.000 hectáreas de la campaña anterior.

Dentro de este esquema, el sorgo granífero lidera con el 56% del área, dejando el resto para variedades forrajeras o de doble propósito.

Estado actual de la cosecha:

La recolección ya alcanzó el 50% del área, avanzando un 10% en las últimas dos semanas. El rinde se mantiene firme en los 4.000 kg/ha, pero los productores enfrentan un obstáculo persistente: la alta humedad tanto en grano como en la planta.

Para no demorar más los tiempos y evitar pérdidas de calidad, en varios lotes se está recurriendo al uso de desecantes para forzar el secado y permitir el ingreso de las máquinas.