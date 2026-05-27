Gas para industrias entrerrianas: definen coordinar un esquema de provisión en invierno



La entidad empresarial informó que como resultado de la reunión se acordó avanzar junto a la empresa distribuidora de gas, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Industria de la Provincia, en un esquema de coordinación para otorgar mayor previsibilidad durante los próximos dos meses de mayor demanda estacional.

Del encuentro participó la presidenta de UIER, Celeste Valenti, el secretario de Energía Jorge Tarchini, el director de Desarrollo Gasífero Juan Ramón Dolder, el Gerente Comercial de Gasnea Roberto Baratelli, y su equipo técnico, quienes plantearon la necesidad de trabajar de manera coordinada junto a los industriales de cara a los próximos dos meses de mayor consumo de gas para las familias y empresas.

En la charla se analizó lo sucedido en mayo, mes en el que se registraron en la Argentina bajas temperaturas de niveles atípicos que pusieron a prueba el sistema. En ese sentido, se destacó que ante condiciones extremas anticipadas para esta época, que llegaron al límite de la capacidad de abastecimiento, no hubo afectación para las industrias.

No obstante, de cara a los próximos meses de invierno, en los que se prevé un mayor consumo de gas para atender a las necesidades estacionales, se planteó la necesidad de anticiparse a las contingencias. Para ello, se definió un esquema previsible para atender la demanda sobre la base de prioridades. Al respecto, la Secretaría de Energía informó que asumirá un rol activo de coordinación y comunicación entre la provisión del suministro y el abastecimiento hacia las plantas productivas.

Desde UIER se remarcó la vital importancia que requiere el tema para las industrias que agregan valor y generan trabajo en la provincia, para lo cual se instó a tomar los recaudos necesarios que permitan trazar un esquema de previsibilidad y prevención ante eventuales cortes del suministro de gas.

De la reunión participaron también Iván Kerr, síndico de Enersa y representante de Entre Ríos en Gasnea; Andrea Faisal, directora Ejecutiva de UIER; y profesionales de industrias socias de la entidad.