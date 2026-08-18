Larroque será sede de una jornada de demostración en vivo de nuevos drones agrícolas



El próximo viernes 21 de agosto, la localidad de Larroque recibirá a productores, profesionales e interesados del sector agropecuario para presenciar una jornada de demostración en vivo de la última tecnología en drones agrícolas. La actividad está organizada de manera conjunta por Lucas Preisz, representante oficial de DJI Agriculture, y DARA Argentina.



Durante el encuentro se presentarán en el campo los nuevos modelos que la marca lanzó a nivel mundial: el DJI Agras T55 y el DJI Agras T100 DB (Doble Batería), diseñados para tareas de pulverización, siembra y fertilización.









Sebastián Zantedeschi, Responsable de Desarrollo Comercial y Validación Técnica en DARA Argentina, brindó detalles sobre la dinámica de la jornada: "Vamos a estar realizando una jornada en Larroque abierta a todos los productores y a la comunidad interesada en la tecnología de drones aplicada al agro. Primero vamos a tener una presentación teórica y después nos trasladaremos al campo para volar los equipos, así los asistentes pueden ver la productividad y el funcionamiento de estos nuevos modelos en acción".



El evento comenzará a las 10:00 AM y cuenta con el acompañamiento del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (CoPAER). Los interesados en asistir o realizar consultas pueden inscribirse mediante el formulario de Google



