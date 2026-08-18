Larroque será sede de una jornada de demostración en vivo de nuevos drones agrícolas

El evento se llevará a cabo este viernes 21 de agosto a partir de las 10:00 y presentará por primera vez en la zona los modelos DJI Agras T55 y T100 DB.
PRODUCCION18/08/2026--
Algunas postales de la jornada de pruebas con el T55 y el T100 doble batería, junto a nuestra re (2)


El próximo viernes 21 de agosto, la localidad de Larroque recibirá a productores, profesionales e interesados del sector agropecuario para presenciar una jornada de demostración en vivo de la última tecnología en drones agrícolas. La actividad está organizada de manera conjunta por Lucas Preisz, representante oficial de DJI Agriculture, y DARA Argentina.

Durante el encuentro se presentarán en el campo los nuevos modelos que la marca lanzó a nivel mundial: el DJI Agras T55 y el DJI Agras T100 DB (Doble Batería), diseñados para tareas de pulverización, siembra y fertilización.

Les compartimos más imágenes de nuestra jornada de capacitación técnico-comercial en Crucianelli



Sebastián Zantedeschi, Responsable de Desarrollo Comercial y Validación Técnica en DARA Argentina, brindó detalles sobre la dinámica de la jornada: "Vamos a estar realizando una jornada en Larroque abierta a todos los productores y a la comunidad interesada en la tecnología de drones aplicada al agro. Primero vamos a tener una presentación teórica y después nos trasladaremos al campo para volar los equipos, así los asistentes pueden ver la productividad y el funcionamiento de estos nuevos modelos en acción".

El evento comenzará a las 10:00 AM y cuenta con el acompañamiento del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (CoPAER). Los interesados en asistir o realizar consultas pueden inscribirse mediante el formulario de Google

La tecnología se vive mejor cuando la ves en acción.Te invitamos a una jornada de demostración e

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar

berardo21

Lo más visto
Casa de Gobierno (1) (1)

El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

-
PROVINCIALES17/08/2026
A tres meses de la puesta en marcha del Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto al Banco de Entre Ríos, 2.921 personas ya recibieron una respuesta sobre su solicitud, por un monto total de 14.515 millones de pesos. La cifra representa el 46 por ciento de los 6.306 inscriptos hasta el momento.

690x690

kioscolaplaza