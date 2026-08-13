El Ecocanje movilizó a 180 vecinos y creció en la recolección de materiales reciclables

La respuesta de los vecinos al último Ecocanje superó las expectativas de la Subsecretaría de Producción, Ambiente y Espacios Públicos. Con un incremento del 74 % en la asistencia respecto de la convocatoria anterior, 180 personas se acercaron al punto de encuentro en la esquina de Tomás Pauletti y Gervasio Méndez para entregar materiales reciclables y despejar sus casas de desechos acumulados.

El saldo de la jornada dejó números detallados sobre el material que volvió al circuito productivo: entre los 545 kilos recolectados se contabilizaron 164,6 kilos de plástico, 137,6 kilos de vidrio, 111,8 kilos de cartón y papel, 58 kilos de ropa, 54,8 kilos de latas y 18 kilos de aparatos electrónicos pequeños. En paralelo, el acopio incluyó más de 60 pilas, más de 30 juguetes en desuso, 25 aparatos electrónicos de gran tamaño, 20 piezas de chatarra voluminosa, 7 neumáticos fuera de uso y 15 litros de aceite vegetal.

Para fomentar la limpieza profunda en los patios y evitar la proliferación de plagas, la comuna asignó una mayor cantidad de créditos a la entrega de chatarra, gomas y electrodomésticos viejos. Gracias al nuevo sistema acumulable, los vecinos sumaron puntaje según el tipo y volumen de lo entregado para canjearlo en el momento.







La oferta de canje abarcó alimentos como papa, cebolla, naranja, banana, calabaza cabutí y miel; elementos para la huerta como compost y kits de semillas para la temporada primavera/verano; e indumentaria y accesorios que incluyeron guantes, gorros de lana o peluche, carteras, bolsas de tela, aritos y broches para el pelo.

Desde la municipalidad destacaron el acompañamiento vecinal y remarcaron la importancia de la participación ciudadana para mantener la ciudad limpia. La próxima edición del programa ya tiene lugar confirmado y se desarrollará el mes que viene en el barrio San Isidro.