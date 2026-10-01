Cita fija de los jueves en la TV de Paraná: la agencia IAFAS de Larroque que no para de repartir millones





"Todavía no me vi, no se lo que dije" comentó entre risas este mediodía a Acción, la propietaria de la casa de juegos de azar de avenida Urquiza, que en cualquier momento comenzará a firmar autógrafos por ser una de las larroquenses que más tiempo está en la tv entrerriana y en las redes sociales del canal paranaense.



Es que la racha afortunada no da tregua y el contacto semanal con el ONCE ya se transformó en un clásico para Elizabeth Maciel, titular de la histórica agencia N° 41 "El Caburé" de Larroque, que volvió a salir al aire tras confirmarse que el único boleto ganador de la modalidad "Siempre Sale" en la provincia de Entre Ríos correspondió, una vez más, a su local.

En esta oportunidad, el billete afortunado del sorteo del miércoles le reportará al ganador un pozo neto de $22.496.668. La cifra supera los más de 13 millones de pesos que la misma agencia había repartido el pasado 23 de septiembre, cuando un apostador con boleta fija se quedó con el premio anterior.







El misterio por estas horas pasa por saber quién es el dueño del ticket, ya que Elizabeth explicó que la búsqueda está en marcha porque en el local existe un hábito muy afirmado por la confianza de la comunidad: la gran mayoría de los clientes deja sus jugadas en el mostrador para que la agencia se encargue de revisarlas al día siguiente. La agenciera remarcó que implementan esa modalidad precisamente para evitar que la gente olvide controlar las boletas y se pierdan montos por no ser cobrados a tiempo, algo que ocurre con frecuencia en el rubro.









Según contó, la buena fortuna repercutió en el movimiento diario con la llegada de nuevos apostadores, vecinos que deciden agregar una boleta extra.

Con más de 46 años de trayectoria familiar, en "El Caburé" destacan que el buen momento abarca también a la Quiniela y otros sorteos tradicionales. Sin embargo, tras esta racha en el "Siempre Sale", la propietaria ya fijó el próximo objetivo de la casa: entregar el premio mayor del Quini 6, un logro histórico que todavía nunca se registró en Larroque.



Bromeando, por las consecutivas entrevistas, "Eli" sintetizó el momento que refleja su expectativa y la de sus clientes: «ya se nos va a hacer una costumbre de empezar a comunicarnos con ustedes los días jueves».