Tiempo inestable en el sur entrerriano: esperan lluvias y algo de viento para el inicio de octubre





El sur de Entre Ríos inicia la transición hacia octubre con un panorama meteorológico variable y marcado por la inestabilidad. Tras un miércoles con cielo algo nublado y temperaturas máximas cercanas a los 20 °C, las condiciones comenzarán a cambiar durante las próximas horas debido al avance de un frente que traerá precipitaciones aisladas y ráfagas de viento a la zona.

Para el jueves 1° de octubre se prevén precipitaciones débiles desde las primeras horas, con registros de ráfagas del sector sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Las marcas térmicas rondarán entre los 11 °C de mínima y los 20 °C de máxima.



El viernes mostrará una mejora temporaria en la nubosidad, aunque la temperatura mínima descenderá hasta los 7 °C. Sin embargo, la inestabilidad retornará el sábado 3, jornada en la que se anticipan tormentas y lluvias más organizadas con valores acumulados cercanos a los 8,6 mm.



Hacia el domingo y el comienzo de la próxima semana se aguarda un paulatino ascenso de las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 23 °C con mayor presencia de sol.