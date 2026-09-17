Productores apícolas de la región se reunieron en Larroque para conocer líneas de financiamiento y equipamiento

El encuentro contó con la participación de apicultores locales y de ciudades vecinas, quienes se informaron sobre los beneficios del programa provincial impulsado junto al FIDA.
PRODUCCION17/09/2026--
🐝🍯 JORNADA INFORMATIVA PARA PRODUCTORES APÍCOLASEn el día de ayer se realizó en Larroque una


En el día de ayer se realizó en Larroque una jornada informativa sobre el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, un encuentro que convocó a productores, representantes de cooperativas y referentes locales de Larroque, Urdinarrain, Gualeguaychú y Gualeguay. La actividad tuvo lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en la esquina de M. E. de Miguel y J. B. Alberdi, y buscó acercar herramientas concretas para impulsar el trabajo del sector en toda la zona.

La presentación estuvo a cargo de Rodrigo Toledo, integrante de la Coordinación de Apicultura del Gobierno de Entre Ríos, quien detalló las distintas alternativas que contempla el programa según las características y la escala de cada unidad productiva.

Durante la charla se explicaron las vías de acceso a kits de 20 colmenas, módulos tecnológicos para la diversificación productiva, equipamiento para salas de extracción, procesamiento y envasado de miel, además de líneas de crédito destinadas al acondicionamiento de las instalaciones. Asimismo, la jornada abordó aspectos clave vinculados a la capacitación técnica en sanidad de colmenas, buenas prácticas de manufactura y trazabilidad de la producción.

Esta iniciativa, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del programa PROSAF y ejecutada por el Gobierno provincial, apunta a fortalecer la producción y comercialización apícola regional mediante esquemas más sustentables, inclusivos y resilientes. Desde la Municipalidad de Larroque destacaron la importancia de continuar generando estos espacios de encuentro y articulación que acercan recursos indispensables para el crecimiento de los productores de la ciudad y la región.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza