Productores apícolas de la región se reunieron en Larroque para conocer líneas de financiamiento y equipamiento



En el día de ayer se realizó en Larroque una jornada informativa sobre el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, un encuentro que convocó a productores, representantes de cooperativas y referentes locales de Larroque, Urdinarrain, Gualeguaychú y Gualeguay. La actividad tuvo lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en la esquina de M. E. de Miguel y J. B. Alberdi, y buscó acercar herramientas concretas para impulsar el trabajo del sector en toda la zona.

La presentación estuvo a cargo de Rodrigo Toledo, integrante de la Coordinación de Apicultura del Gobierno de Entre Ríos, quien detalló las distintas alternativas que contempla el programa según las características y la escala de cada unidad productiva.



Durante la charla se explicaron las vías de acceso a kits de 20 colmenas, módulos tecnológicos para la diversificación productiva, equipamiento para salas de extracción, procesamiento y envasado de miel, además de líneas de crédito destinadas al acondicionamiento de las instalaciones. Asimismo, la jornada abordó aspectos clave vinculados a la capacitación técnica en sanidad de colmenas, buenas prácticas de manufactura y trazabilidad de la producción.

Esta iniciativa, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del programa PROSAF y ejecutada por el Gobierno provincial, apunta a fortalecer la producción y comercialización apícola regional mediante esquemas más sustentables, inclusivos y resilientes. Desde la Municipalidad de Larroque destacaron la importancia de continuar generando estos espacios de encuentro y articulación que acercan recursos indispensables para el crecimiento de los productores de la ciudad y la región.