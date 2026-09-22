Hugo Nano, buen ojo para desarrollar en Larroque su pasión por la raza Hereford

Nano también puso la mirada en la ganadería.





Hugo Nano se desdobla entre la actividad ganadera en Entre Ríos y la larga carrera en medicina oftalmológica en Buenos Aires y una prueba del buen convivir con las dos actividades se demuestra en los resultados obtenidos en su trayectoria, que entre otros logros sin duda se anota el hecho de haber transmitido esa profesión a sus hijos. Al mismo tiempo, en los campos de nuesto sur entrerriano, sostiene una ya larga historia al frente de la estancia y cabaña Don Napoleón, donde maneja un plantel seleccionado de 100 madres Hereford.





Nano y sus hijos, Pilar y Hugo.



“Mi pasión es la oftalmología, porque gracias a la oftalmología tengo el campo y la cabaña hace 40 años. La segunda pasión son las vacas”, suele resumir Nano sobre esta convivencia entre los consultorios y los corrales. La vinculación arrancó por herencia de su padre y tomó fuerza propia cuando apostó de lleno al Hereford, sumando genética de punta e importando animales desde Uruguay.



El manejo productivo en el campo local busca la máxima eficiencia: aplican servicio a los 15 meses y buscan ejemplares moderados, con alta fertilidad y precocidad. Los resultados de esa búsqueda están a la vista en la prueba pastoril de la Mesopotamia, certamen que la cabaña ganó en cuatro oportunidades, dos de ellas seguidas con un toro llamado Napoleón. Además, el establecimiento viene de hacer su debut en la Expo Nacional de la raza con vaquillonas paridas.









Nano fue también un adelantado en el manejo de suelo en la zona cuando trajo la siembra directa para praderas hace casi cuatro décadas, importando una máquina desde Brasil. "Yo amo la tecnología, así que todo lo que sea nuevo me gusta y lo pruebo", comentó al recordar aquellos primeros pasos.

La tradición familiar sigue su marcha: su hijo, también médico, arrancó hace poco con la cabaña Brangus La Escondida en Concepción del Uruguay. Al repasar la actualidad del sector, el profesional remarcó la importancia de apoyarse en instituciones como el INTA y la asociación de criadores. "Ahora, con los valores que tiene la hacienda, uno se puede equivocar un poquito más, pero años atrás con los valores ajustados que tenía y competir con la agricultura, había que hacer las cosas muy bien", señaló.