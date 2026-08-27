Central Larroque tropezó frente a Juventud Urdinarrain y quedó relegado

El Rojo cayó 1 a 0 como local ante el liebrero de Urdinarrain en la continuidad de la decimoquinta fecha. Con esta derrota, los dirigidos por Londra perdieron terreno en la parte alta de la tabla y quedaron a diez unidades de la cima.
REGION27/08/2026--
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Fotos: Maga Escalante 


Central Larroque no pudo hacerse fuerte en su casa y cayó frente a Juventud Urdinarrain, que se impuso por la mínima diferencia gracias al gol anotado por Román Arenas. El trámite del partido disputado este miércoles por la noche dejó con las manos vacías al equipo local, que necesitaba sumar de a tres para mantenerse dentro de los primeros puestos del Torneo Apertura Eduardo Barbosa.

Con este tropezón, Central quedó clavado en las 33 unidades y vio cómo Juventud Urdinarrain (39) y Deportivo Urdinarrain (37) se distanciaron en el lote perseguidor, dejando al líder Juventud Unida firme en la vanguardia con 43 puntos y un partido menos.

La jornada también registró el triunfo de Deportivo Urdinarrain por 3 a 1 sobre Unión del Suburbio, la goleada de Pueblo Nuevo 4 a 1 ante Central Entrerriano y el empate 1 a 1 entre Independiente y Defensores del Oeste. La fecha se completará este jueves por la noche con los cruces Juventud Unida-La Vencedora y Sarmiento-Camioneros, siempre que el tiempo lo permita.

Sin demasiado margen para el lamento, Central Larroque deberá dar vuelta la página rápidamente. Tendrá revancha inmediata este domingo a partir de las 15:15, cuando vuelva a jugar ante su gente al recibir a Independiente por la próxima jornada del certamen.

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