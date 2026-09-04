Septiembre Amarillo: impulsan una campaña de concientización y contención en salud mental

La Municipalidad de Larroque sumó su adhesión al mes dedicado a la prevención del suicidio con una iniciativa que busca generar espacios de escucha, visibilizar señales de alerta y difundir las vías de asistencia disponibles para vecinos de la ciudad.
LOCALES04/09/2026--
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En el marco de las actividades por Septiembre Amarillo, el municipio local lanzó una propuesta orientada a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado colectivo y la salud mental. La iniciativa pone el foco en la necesidad de construir redes de apoyo cotidianas, derribar prejuicios alrededor de los padecimientos emocionales y recordar que prestar atención a quienes nos rodean puede salvar vidas.

Desde la Comuna remarcaron que el acompañamiento comunitario comienza por acciones concretas: prestar atención a los cambios de conducta, escuchar sin juzgar ni minimizar los sentimientos del otro, y favorecer espacios donde las personas puedan expresarse libremente. Reconocer estas señales de riesgo a tiempo resulta clave para brindar una respuesta oportuna.

Para quienes atraviesan un momento difícil o acompañan a alguien que lo necesita, existen diferentes canales institucionales y profesionales donde acudir:

La Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad atiende de manera presencial en el edificio municipal los días miércoles, de 8 a 13 horas. También es posible comunicarse de forma directa al teléfono 3446-522638.

Asimismo, ante situaciones que requieran atención inmediata, se encuentran operativas las guardias del Hospital San Isidro Labrador y la Guardia de Salud Mental del Hospital Centenario de Gualeguaychú. A nivel provincial, la ciudadanía dispone además de la línea gratuita de acompañamiento en salud mental marcando el 135.

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