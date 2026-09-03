Fuego y vuelco en la Ruta 16: un camión que viajaba desde Larroque se incendió tras una falla mecánica



Un accidente vial conmocionó a la región anoche sobre la Ruta Provincial Nº 16, cuando un camión Iveco con acoplado, que transitaba en sentido hacia Gualeguay cargado con trigo, volcó y terminó consumido por las llamas tras sufrir un desperfecto mecánico en plena marcha.

El chofer del transporte, Rodolfo Emanuel Godoy, un vecino de Larroque de 45 años, logró salir del habitáculo por sus propios medios antes de que el fuego se expandiera por completo sobre la cabina y la estructura del vehículo. Godoy viajaba en soledad con destino a los puertos de Rosario, Santa Fe, para descargar el cereal.

El hecho se desencadenó a la altura del kilómetro 25 de la traza provincial, dentro del departamento Gualeguay pero muy cerca del límite con Gualeguaychú. De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en el lugar, una falla en la zona del tractor provocó el vuelco del pesado transporte y el posterior incendio, que consumió la carga y la unidad en cuestión de minutos.

El alerta emitido desde el Puesto de Control Vial Gualeguay movilizó rápidamente a los Bomberos Voluntarios de Larroque, quienes acudieron con personal y móviles para combatir el fuego, junto con los efectivos de la Comisaría de Enrique Carbó, que tomaron intervención por cuestiones de jurisdicción territorial.

Durante varias horas, las fuerzas de seguridad montaron un operativo de tránsito asistido para asegurar la circulación en la zona, mientras los bomberos completaban las tareas de enfriamiento y los operarios trabajaban en la remoción de los restos del vehículo y la gran cantidad de trigo disperso sobre la cinta asfáltica. Afortunadamente, no se registraron otros vehículos involucrados ni personas heridas.