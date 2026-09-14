Larroque recuperó casi 35 toneladas de reciclados en agosto y sumó una exitosa jornada de Ecocanje



El trabajo de separación domiciliaria en la ciudad sigue mostrando resultados concretos. Durante el mes de agosto, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) procesó un volumen total de 34.970 kilogramos de materiales, mientras que el reciente paso del programa Ecocanje por el barrio San Isidro Labrador logró retirar de las viviendas más de 800 kilos de deshechos y 27 neumáticos.

El balance mensual de la planta municipal arrojó números significativos en el material clasificado: se recuperaron 23.000 kilos de cartón (tanto de primera como de segunda calidad), 5.500 kilos de chatarra liviana y pesada, 4.370 kilos de plástico bazar y 2.100 kilos de nylon pesado. Estos recursos, que antes terminaban en el sistema de basura común, volvieron al circuito de reaprovechamiento gracias a la constancia de las familias en sus casas.

A esta labor cotidiana se le sumó la labor en los barrios. En la última edición del Ecocanje, organizada por la Subsecretaría de Producción, Ambiente y Espacios Públicos en el barrio San Isidro Labrador, participaron 115 vecinos. La actividad sirvió para descacharrizar y limpiar patios, logrando juntar 351 kilos de chatarra (chapas, caños y partes de vehículos), 87 kilos de artefactos electrónicos en desuso y 27 cubiertas, elementos que suelen transformarse en criaderos de mosquitos y roedores si quedan abandonados a la intemperie.





En esa misma jornada de canje se recolectaron 387,9 kilos de reciclables clasificados (190,9 kg de vidrio, 107,9 kg de plástico, 61,9 kg de cartón y papel, 17,4 kg de ropa y 9,8 kg de latas), además de 144 pilas y 11 litros de aceite vegetal usado, los cuales recibirán un tratamiento especial para evitar la contaminación de napas y suelo. Quienes acercaron sus residuos acumularon puntos que canjearon por compost, kits de semillas, frutas, verduras, bolsas de tela, guantes, gorros de lana y carteras.

Desde el municipio remarcaron que el funcionamiento de todo el esquema ambiental depende directamente de lo que se realiza portón adentro. Mantener la costumbre de clasificar lo que se descarta en el hogar alivia el trabajo en la planta y transforma los deshechos en herramientas útiles para una comunidad más limpia y ordenada.