Limpieza de canales: el Municipio avanza con tareas preventivas ante posibles lluvias





La Municipalidad de Larroque llevó a cabo labores de mantenimiento y desobstrucción en el canal de desagüe ubicado sobre avenida 25 de Mayo, en el tramo que desemboca en el arroyo Las Flores. Las tareas buscan optimizar la capacidad de drenaje del sector y garantizar el correcto funcionamiento de la red pluvial urbana.

Las intervenciones forman parte de un plan de preparación y prevención frente a la proyección de precipitaciones abundantes vinculadas al fenómeno climático El Niño. Con la puesta a punto de este zanjón clave, se apunta a reducir riesgos de anegamientos y agilizar la salida del agua en los días de tormenta.

Desde el gobierno local señalaron que los trabajos de conservación en los distintos conductos y canales de la ciudad tendrán continuidad, con el objetivo de preservar la infraestructura pública y responder de manera anticipada ante eventuales contingencias meteorológicas.