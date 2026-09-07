Sportivo Larroque cerró un gran Apertura con un triunfo en casa y Sporting festejó el ascenso





Sportivo Larroque despidió el Torneo Apertura "Luis Gauna" con una sonrisa ante su gente. En la jornada dominical, el equipo local superó por 2 a 1 a Cerro Porteño en el estadio Víctor Santángelo y completó una campaña muy sólida que lo ubicó en la tercera posición del campeonato de Primera B.

Los goles de la victoria en Larroque llegaron a través de Mateo Dezorzi y Román Cafferata, mientras que Inti Galia anotó el descuento para la visita. Con este resultado, el conjunto local alcanzó los 35 puntos y quedó en el tercer lugar, afirmando el trabajo realizado a lo largo del certamen tanto en Primera como en Sub 23.

En el plano de la definición del torneo, la gloria quedó para Sporting. El canario sufrió más de la cuenta pero empató 1 a 1 ante Defensores del Sur con gol de Pablo González —Rafael Ríos había adelantado a la visita— y cosechó el punto que necesitaba para sumar 38 unidades, quedarse con el título y lograr el ascenso directo a la división de honor. Atrás, con 37 puntos, finalizó Black River, que a pesar de golear 4 a 0 a Deportivo Gurises no le alcanzó para forzar un desempate.

La jornada se completó con la goleada de Sud América 4 a 0 sobre Atlético Sur y el triunfo de Juvenil del Norte 2 a 1 ante Isleños Independientes.

Este lunes por la noche, en la reunión habitual de la Liga, se definirá el formato de disputa del Torneo Clausura, competencia en la que Sportivo volverá a la carga en busca del segundo ascenso a la máxima categoría.