A 25 años del 11-S, Sergio Lonardi narra el documental del día que el mundo cambió para siempre



11 de septiembre de 2001, 4 aviones secuestrados conmocionan Estados Unidos. A las 8:46 de la mañana, la primera aeronave se estrella contra el World Trade Center, desencadenando un acontecimiento de secuelas globales. Osama bin Laden había concebido el plan de utilizar aviones comerciales como armas ya en 1999.



Los objetivos son elegidos por su fuerte carga simbólica: el World Trade Center como centro económico, el Pentágono como centro del poder militar y la Casa Blanca como símbolo del poder político. Pero ¿cómo fue posible que el atentado tuviera éxito? Meses antes de los ataques, la CIA ya disponía de indicios decisivos, incluidos los nombres de conocidos terroristas, pero nunca logró unir las piezas del rompecabezas.



Este reportaje reconstruye los atentados del 11 de septiembre de 2001 siguiendo una cronología precisa: en el aire, en la Zona Zero, en las redacciones de los medios y en los centros de poder de Estados Unidos.



Imágenes de archivo, grabaciones de audio y las conclusiones del informe oficial de la investigación permiten reconstruir los acontecimientos casi en tiempo real. "11-S, el día que cambió el mundo" es un análisis objetivo de un punto de inflexión a escala mundial. Sobre las señales de alerta ignoradas, el desarrollo de un día sin precedentes y las consecuencias que aún hoy siguen siendo perceptibles.