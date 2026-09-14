Central Larroque celebró el reconocimiento a Ángel “Gringo” Cabrera, una leyenda del club



Hablar del "Gringo" Cabrera en Central Larroque es repasar los libros de oro de la institución. A lo largo de 16 años defendiendo la camiseta roja, el delantero disputó 274 partidos y convirtió 190 goles, registrando un promedio realizador extraordinario. De ese total de festejos, 181 fueron por la Liga Local, 8 por el Torneo Argentino B y uno por el Torneo del Interior.

Su constancia frente al arco rival quedó plasmada en un dato que refleja su vigencia: en 8 de las 16 temporadas que vistió los colores del club finalizó como el máximo goleador del plantel principal. Además, su paso por el primer equipo sumó cinco títulos oficiales en las temporadas 1999, 2000, 2001, 2006 y 2012.



Sigue muy presente en las páginas doradas del club, aquel gol que marcó en el debut del Argentino B en Paraná, ante Sportivo Urquiza, el 3 de octubre de 1999, que le valió el triunfo al rojo ante quien terminó siendo el ganador de aquella zona 6 que completó Viale Fútbol Club.

Con la distinción otorgada por los organizadores del campeonato al bautizar la competencia con su nombre, la institución roja se sumó con orgullo al reconocimiento para quien convirtió sus números en parte de la historia grande del deporte local.



