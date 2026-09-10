El certamen "Larroque Danza" llega al SUM con su séptima edición



El Salón de Usos Múltiples de Rocamora 415 recibirá el próximo sábado 26 de septiembre a bailarines y academias de distintas disciplinas en el VII Certamen “Larroque Danza”. La jornada, impulsada por el Instituto de Danzas María José Lonardi, promete transformar la sala en un punto de encuentro donde el talento, el esfuerzo y la pasión por el baile se adueñarán del escenario.

El certamen pondrá una vez más en escena la enorme cantera de bailarines que tiene Larroque, donde la formación constante rinde frutos en escenarios de todo tipo. Un claro reflejo de esta potencia artística es el recorrido de figuras locales como la joven Anna Gervasoni Giordano, que con su proyección en la danza clásica ha llevado el nombre del pueblo al plano internacional.



Para la evaluación de los participantes, el certamen contará con un equipo de jurados de destacada trayectoria: Edgardo Trabalon, ex primer bailarín del Teatro Colón (clásico y contemporáneo); Yamila Masur (danzas árabes); Federico Díaz (ritmos) y Guillermo Acosta (danzas libres, jazz y folclóricas).

El encuentro cuenta este año con la declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, un reconocimiento que pone en valor el trabajo constante de las instituciones locales y el lugar de privilegio que la danza ocupa en la identidad cultural de la ciudad.

Desde el área de cultura municipal confirmaron el acompañamiento a la actividad en el SUM local. Para solicitar información o gestionar inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3446-601410.