El reencuentro con las raíces: Urdinarrain ajusta los detalles para la 33° Fiesta de la Cerveza



Urdinarrain avanza en la cuenta regresiva hacia una nueva edición de una de las citas más convocantes del calendario regional. El viernes 13 y el sábado 14 de noviembre de 2026, el predio de la Estación recibirá la 33° Fiesta Regional de la Cerveza, en dos jornadas que combinarán música en vivo, gastronomía típica y el reencuentro de la comunidad con sus tradiciones.

En diálogo con nuestro medio, Magalí Huck, presidenta de la Asociación de Argentinos de Ascendencia Alemana, remarcó la importancia de mantener viva la memoria de las familias que poblaron la zona. En ese sentido señaló que el inmigrante alemán se caracterizó siempre por el esfuerzo de llegar a nuestras tierras, afincarse y trabajar el campo de sol a sol.



A la vez, recordó que tras esas extensas jornadas de labor, la música y las canciones en su idioma nativo eran el espacio natural para reunirse, compartir y sobrellevar el desarraigo. «Esas historias que cuentan siempre hablan de cómo en los barcos, cuando tuvieron que venirse a distintos lugares de la Argentina, ellos mismos venían cantando en su idioma como una forma de sobrellevar ese momento», expresó.

Ese sentido de pertenencia se ve reflejado en la propia denominación de la entidad. Al momento de formalizar la institución, los fundadores eligieron incluir la palabra «ascendencia» para convocar a todos aquellos que tuvieran algún vínculo o raíz en su historia familiar. La dirigenta subrayó que esa cultura del trabajo, la constancia y el impulso de ir siempre hacia adelante es una enseñanza heredada de los abuelos que la asociación busca sostener a través de sus actividades.





Además de la música, las costumbres se mantienen vivas en la mesa. Durante el evento principal, el público podrá degustar los tradicionales panchos alemanes con chucrut, bondiola a la cerveza negra, pizzas, empanadas y papas fritas, además de los puestos de cerveceros artesanales y opciones dulces. Todos los fondos recaudados durante ambas jornadas se destinan al mantenimiento de la sede social de la institución, una propiedad considerada patrimonio histórico de la ciudad que requiere preservación constante en su fachada e instalaciones.

En cuanto a la programación artística, las actividades se pondrán en marcha el viernes 13 de noviembre con «La Previa», una noche de entrada libre y gratuita en el predio ferroviario que contará con la presentación en escenario de Los Amigos Alemanes, Jorgito y su Teclado y Tuka Tuka.







El sábado 14 se desarrollará la jornada principal, comenzando por la tarde con el tradicional desfile de vecinos, agrupaciones y colectividades con vestimentas típicas por las calles céntricas. Más tarde, en el escenario mayor, se presentarán Los Amigos de la Música, Brisas Inmigrantes, Herencia Alemana, El Bordi y la actuación de Cazadores.

Desde la comisión organizadora informaron que continúa abierta la convocatoria para emprendedores cerveceros que deseen instalar su stand, vecinos que quieran sumarse al desfile y personas interesadas en colaborar con la logística del evento. Los interesados en participar o realizar consultas pueden comunicarse al 11 63716960.