AGMER adhiere este jueves 29 de octubre al paro nacional tras el femicidio de la docente rural Nancy Godoy



La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó su adhesión a la Jornada Nacional de Protesta y al paro de este jueves 29 de octubre, impulsado tras confirmarse el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy. La docente rural de Corrientes, que permanecía desaparecida desde el pasado 7 de octubre, habría sido víctima de un femicidio según la principal hipótesis de la investigación judicial.

Desde la Comisión Directiva Central del sindicato expresaron su dolor e indignación por el caso y advirtieron sobre la gravedad de la situación. En el comunicado remarcaron que "el desmantelamiento de las políticas públicas de género, el desfinanciamiento de los dispositivos de prevención y asistencia y el debilitamiento de las herramientas estatales tienen consecuencias concretas sobre las vidas de las mujeres".

Asimismo, el gremio instó a que la Justicia actúe con celeridad para evitar la impunidad, solicitó garantizar presupuestos reales para la prevención de la violencia machista y la aplicación de la Educación Sexual Integral. "La escuela debe ser un espacio de enseñanza, encuentro y cuidado. Ninguna docente debería estar expuesta a situaciones de abandono o violencia por el solo hecho de ejercer su trabajo", concluyeron desde la conducción provincial.