AGMER montó una Escuela Itinerante frente a la Casa de Gobierno y suma presión por los salarios



La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) puso en marcha este miércoles en Paraná la Escuela Itinerante Entrerriana. Con el armado de una estructura frente a la Casa de Gobierno y una amplia presencia de delegaciones de toda la provincia, el sindicato docente inició una recorrida que pasará por los distintos departamentos para llevar al plano público sus demandas salariales y las críticas a la política educativa actual.

Durante el acto de apertura, dirigentes locales y referentes nacionales acompañaron la jornada. El cierre del inicio de la medida estuvo a cargo del secretario general del gremio, Abel Antivero, quien vinculó el inicio de esta protesta con la inmediata respuesta del Ejecutivo provincial, que llamó a discutir salarios para las próximas horas.

"Enfrentamos estas políticas y seguimos disputando salario. Entendemos que la convocatoria a la audiencia de mañana es una respuesta al anuncio del inicio de esta Escuela Itinerante", afirmó Antivero durante su discurso en la Plaza Mansilla. El dirigente apuntó además contra las reformas en el sistema previsional, los cambios en la modalidad de Jóvenes y Adultos y la modificación en el esquema de comedores escolares.

El despliegue de la entidad gremial en la capital provincial, se da en el contexto de la cita por parte de la Secretaría de Trabajo, para este jueves 17 de septiembre a las 14. Allí, las autoridades provinciales recibirán a los paritarios de AGMER junto a los representantes de AMET, UDA y Sadop. Desde la cúpula docente señalaron que acudirán a la reunión con la expectativa de recibir una oferta concreta que responda al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.