AGMER debate la nueva oferta salarial y define su postura





La Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) evalúa la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno durante la última audiencia paritaria. La oferta oficial establece un esquema remunerativo del 3,5% para septiembre, 1,5% para noviembre y 2% para diciembre, fijando el cálculo sobre el haber del mes anterior.

Mientras desde el Ejecutivo destacaron que el porcentaje supera el 7%, otorga previsibilidad hasta fin de año e impacta en el aguinaldo, la representación paritaria del gremio consideró el ofrecimiento claramente insuficiente frente a la inflación.

Tras el desarrollo de las asambleas en los distintos establecimientos escolares de la provincia, mañana habrá una resolución en el Congreso de AGMER convocante en Paraná, donde se votará la postura definitiva frente a la oferta y se determinarán las medidas a seguir.