El Gobierno provincial liquidará un 3,5% de aumento a estatales y docentes mientras sigue el diálogo paritario



El Gobierno de Entre Ríos decidió avanzar con el pago de la oferta salarial del 3,5% remunerativo para los sueldos de septiembre, aplicable tanto al personal estatal como al sector docente. La determinación responde a los tiempos que requiere la carga administrativa de los haberes, garantizando que el personal perciba el incremento en los primeros días de octubre sin dejar de lado las mesas de negociación.

En el caso de los trabajadores estatales, la reunión paritaria fijada para este viernes no pudo concretarse ante la falta de presencia de los representantes de UPCN. Frenta a esto, el Ejecutivo optó por liquidar el porcentaje ofrecido a cuenta, tomando como base el sueldo de agosto, mientras se aguarda el reinicio de las conversaciones.

Por el lado de la educación, el ofreciendo formal se presentó durante la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo junto a los referentes de Agmer, AMET, UDA y Sadop. La propuesta, bonificable y remunerativa, recibió una respuesta inmediata de Agmer, desde donde calificaron el monto como insuficiente y reiteraron el pedido de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos meses. Tras la presentación, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta la semana próxima a la espera de un ofrecimiento superador.

Desde la administración provincial señalaron que las negociaciones continúan abiertas y justificaron el margen de la oferta en la caída de la actividad económica y la recaudación. Según indicaron fuentes oficiales, se trabaja en el análisis del presupuesto provincial para evaluar nuevas alternativas de recomposición que resulten sostenibles para las arcas de la provincia.