Presentan en Paraná un libro que rescata la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante

Portada del libro Crónica de un sueño





El próximo viernes 2 de octubre, a las 19, se llevará a cabo en Paraná la presentación del libro "Crónica de un sueño - Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893-2025)". El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor, en Deán J. Álvarez 98, con entrada libre y gratuita.

La investigación, editada por Ana Editorial y realizada por las docentes Olga Viola de Albano, Rosa Elena Fernández y Cristina Buttori, fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Secretaría de Cultura provincial y el municipio paranaense. A lo largo de sus páginas, el trabajo recupera la memoria, la presencia territorial y el valioso aporte pedagógico y social de la orden religiosa desde su llegada al país a fines del siglo XIX.





Video realizado por la historiadora, Profesora Nora Duarte.



Esta reconstrucción histórica toca de cerca a la comunidad de Larroque. Las religiosas de esta congregación marcaron un hito en la educación local a partir de 1957, cuando asumieron la conducción del Colegio "José Manuel Estrada". Su huella en la formación de varias generaciones de vecinos dejó un legado de contención y valores que aún perdura en la identidad del pueblo, al igual que en otras tantas localidades entrerrianas donde desplegaron su misión.