Presentan en Paraná un libro que rescata la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante

La obra "Crónica de un sueño", declarada de interés cultural, recorre más de un siglo de labor de la congregación. En Larroque, la comunidad mantiene un hondo recuerdo por su labor al frente del Colegio "José Manuel Estrada".
PROVINCIALES24/09/2026--
Portada del libro Crónica de un sueño
Portada del libro Crónica de un sueño



El próximo viernes 2 de octubre, a las 19, se llevará a cabo en Paraná la presentación del libro "Crónica de un sueño - Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893-2025)". El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor, en Deán J. Álvarez 98, con entrada libre y gratuita.

La investigación, editada por Ana Editorial y realizada por las docentes Olga Viola de Albano, Rosa Elena Fernández y Cristina Buttori, fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Secretaría de Cultura provincial y el municipio paranaense. A lo largo de sus páginas, el trabajo recupera la memoria, la presencia territorial y el valioso aporte pedagógico y social de la orden religiosa desde su llegada al país a fines del siglo XIX.

Video realizado por la historiadora, Profesora Nora Duarte.

Esta reconstrucción histórica toca de cerca a la comunidad de Larroque. Las religiosas de esta congregación marcaron un hito en la educación local a partir de 1957, cuando asumieron la conducción del Colegio "José Manuel Estrada". Su huella en la formación de varias generaciones de vecinos dejó un legado de contención y valores que aún perdura en la identidad del pueblo, al igual que en otras tantas localidades entrerrianas donde desplegaron su misión.

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