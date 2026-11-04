La Municipalidad puso en marcha las entregas del Presupuesto Participativo 2026

La Municipalidad de Larroque dio el puntapié inicial a la etapa de concreción de las iniciativas elegidas por la comunidad en el marco del Presupuesto Participativo 2026. El comienzo formal del recorrido se dio con la entrega de los elementos destinados a la Asociación Civil Amigos del Hospital San Isidro Labrador.

La propuesta, denominada “Calidad y comodidad para el paciente”, orientada a sumar camillas ortopédicas para la atención en la guardia de emergencias resultó la más votada por las vecinas y los vecinos en la compulsa de este año, razón por la cual encabezó el cronograma de efectivización.



De este modo, la comuna puso en marcha la materialización de los proyectos seleccionados, reafirmando una herramienta institucional que fortalece la participación directa de la comunidad en las mejoras para la ciudad.