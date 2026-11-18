En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Municipalidad de Larroque, a través de su Área de Salud, puso en marcha una agenda de acciones destinada a informar a la comunidad y promover el cuidado preventivo. La iniciativa cuenta con el trabajo conjunto del Hospital San Isidro Labrador y busca acercar herramientas de control a distintos puntos de la ciudad.

Las propuestas arrancan hoy, miércoles 18 de noviembre, con una caminata abierta a todo público. El punto de encuentro será a las 17:30 en el Hospital San Isidro Labrador y el recorrido finalizará en la Plaza San Martín. Al llegar, los equipos de salud realizarán controles gratuitos, brindarán charlas sobre educación alimentaria y coordinarán juegos recreativos para los presentes. Desde la organización pidieron a los vecinos que se sumen llevando alguna prenda azul, color que identifica la campaña a nivel mundial.

El cronograma continuará la semana próxima con dos puestos móviles de atención y asesoramiento. El martes 24 de noviembre, de 10 a 12, los profesionales estarán en Las Glorietas, sobre bulevar Urquiza. En tanto, el viernes 27, en el mismo horario de la mañana, el dispositivo se trasladará al Parque de la Estación "Intendente Fabio Larrosa". En ambos lugares se efectuarán chequeos básicos y se entregará material informativo para detectar factores de riesgo a tiempo.