Remarcó que el mayor problema está en los 475 campos con presencia de garrapatas en los departamentos enunciados. Acotó que “esta es la cifra más elevada de los últimos años; aunque llegamos a tener un registro de cerca de 2000 predios, solamente el departamento La Paz tenía 514, en la provincia. Villaguay tenía 124 campos, Federación 100, Nogoyá 66”.



Era una situación que se había descontrolado entre el 2005 y el 2006. “Hoy no es así, pero el momento que vivimos no nos agrada para nada. Se han dado una serie de hechos para que muchos campos tengan garrapata en el norte entrerriano, y nos tenemos que preparar para un problema peor”.



El médico veterinario señaló que “entre un rodeo limpio, uno testigo y uno con una carga baja las diferencias son notorias. La ganancia diaria con una carga alta ronda en los 200 gramos en primavera; mientras que uno con una carga controlada anda en los 400 gramos y en uno limpio, la ganancia es de 500 gramos aproximadamente”.



Dijo que las pérdidas en animales con alta carga son enormes por inmunodepresión, pérdidas de kilos, llegando a la tristeza que es el colmo, porque ahí la hacienda se muere y son mortandades que andan entre el 30% y el 50%. Todas cuando hay Babesia que transmite la garrapata. Es difícil y una vez que el animal es adulto no hay magia. La mata y si bien provoca muertes en los terneros, el número es menor”.

Dijo que se puede prevenir las enfermedades que provocan las garrapatas con vacunas del INTA y algunas privadas, hasta que tenemos cargas altas.

Sobre la situación de los departamentos del norte que limitan con Corrientes, provincia que tiene serios problemas con las garrapatas, indicó que “al principio evitamos algo, pero hoy el problema es nuestro y antes también. Tenemos una gran cantidad de productores que nos apoyan; pero están los menos que limpian la tropa, y el campo más o menos y otros que directamente deberían ser multados.” Aclaró que FU.CO.FA. no tiene el poder de policía, si el SENASA y la provincia.

Recordó que “hasta el 2016 tuvimos un promedio de entre 100 y 150 focos, pero desde el 2018 al 2022 el promedio llegó a los 300. Ahora pasamos a 400 y 500. Estamos en una instancia de alerta desde hace un tiempo y nunca dejamos de decir la verdad, presentando números concretos que reflejan una situación”.

Contó que la “garrapata cada vez metaboliza más alto, genera resistencia inclusive hasta drogas que no han puesto en el ambiente”. Cerró diciendo que la garrapata es “un problema de campo, suelo, no de hacienda porque con dos o tres tratamientos en tiempo y forma se puede controlar, no así en el piso donde puede estar un año y ese es el problema porque Entre Ríos es susceptible en todo el territorio entrerriano y la situación se agrava en los lugares donde está muy a gusto que es en el norte de la provincia, campos en donde todo tiene que estar perfecto para limpiar, algo que se puede hacer tranquilamente”.