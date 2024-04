Es lo que indica la sentencia del Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy Dr. Arturo Dumón en la causa contra el ex intendente y parte de su equipo, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El ex vice intendente de Larroque y ex secretario de Justicia de Entre Ríos enfatizó que al aceptar su responsabilidad, Raúl Riganti y los funcionarios imputados evitaron la posibilidad de ir presos por la gravedad de los delitos cometidos. Se mostró contrario a la decisión de la Fiscalía de igualar en la condena a Rochelle con el ex presidente municipal.