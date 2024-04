Era la media tarde larroquense, y noche cerrada en España, cuando el Párroco de nuestra ciudad, que hasta ayer sumaba unos 222 kilómetros sobre un total de casi 800 que deberá hacer hasta llegar a la catedral donde está sepultado el apóstol Santiago, se tomó dos minutos para contestar el mensaje que lo consultaba sobre la exigencia física que le demanda la travesía.



Desde Nájera, la localidad riojana a la cual llegó tras caminar bajo un clima frío y ventoso, que lo tiene un poco congestionado y luego de volver a celebrar Misa, respondió:



"Nosotros venimos bien, porque estaba entrenando para esto, estaba preparado, es una exigencia grande, pero también estoy preparado, digamos, desde la preparación física, la parte de la kinesiología, hice un montón de cosas, de gimnasio, de todas cosas como para prepararme para esto".









"El cansancio no se acumula tanto en estos días, llegás cansado, descansás. bien, la cuestión no es hacer locuras: frenar un rato, dedicarte a la oración cuando llegás y después dormir bien, dormir 8 horas, de 10 a 6 de la mañana duermo. Acá ya son las 9 menos 20, o sea, en un ratito como y ya nos acostamos a dormir".



En cuando a si le cuesta arrancar la caminata respondió: la verdad que no, me pongo los zapatos de vuelta y arranco nomás. Y sí, es el mismo camino que hice la otra vez en bicicleta, lo que pasa es que ahora lleva el doble de tiempo.