El medio capitalino publicó lo siguiente:

el 1º de junio se abre el mercado de pases y los equipos argentinos ya empiezan a mover fichas. Y en Estudiantes de La Plata, el último campeón, las salidas están a la orden del día. Tras la partida de Zaid Romero al Brujas de Bélgica, otro defensor podría decir adiós: el lateral izquierdo Gastón Benedetti.



El lateral izquierdo del Pincha, con un paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn, está en la mira del fútbol europeo. Con solo 23 años, Benedetti podría estar jugando sus últimos partidos en el club que lo vio crecer. Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, ya tomó nota y pidió un reemplazo para cubrir el hueco que dejaría el defensor.



Benedetti, producto de la cantera del Pincha, disputó 70 partidos oficiales, 61 de ellos como titular, anotó tres goles y repartió tres asistencias, además de coronarse en la última Copa de la Liga. Su primer paso en el equipo principal no fue el mejor, pero después de un préstamo y un regreso más maduro, se consolidó en la defensa. Ahora, esa evolución podría llevarlo al Viejo Continente.



Aparentemente, el Genoa de Italia hizo una oferta concreta y está decidido a llevarse al Vasquito. Con pasaporte europeo, Benedetti tiene el camino allanado para cruzar el Atlántico. Pero no solo los italianos están interesados: Betis y Las Palmas de España, el Corinthians de Brasil y un equipo suizo también están en la carrera.



Estudiantes sabe vender bien y valora a sus jugadores. Con Benedetti, el Pincha espera una jugosa ganancia: el precio que pusieron es de 4.000.000 de dólares por el 80% de su ficha, aplicando una tasa de campeón duplicado.



Así que, mientras el vigente campeón se prepara para reforzarse en búsqueda de repetir su éxito en la Liga Profesional y soñar en la Libertadores, los hinchas podrían estar cerca de despedirse de un jugador que podría dar el salto a Europa. El libro de pases todavía no comenzó y Estudiantes ya empieza a mover el tablero.