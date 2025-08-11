El área implantada con trigo crecería un 13%

Hace pocas semanas finalizó la siembra de trigo en la región, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Por tal motivo, se consultó a la Red de Colaboradores sobre el área implantada en comparación con el año pasado.

PRODUCCION11/08/2025--
trigo2 (1)
Condición del trigo a inicios de agosto en las últimas cinco campañas en Entre Rios.

En función de los datos procesados, se estimó que en la provincia de Entre Ríos la superficie cultivada con trigo para el ciclo 2025/26 sería de aproximadamente 700.000 ha, lo que representaría un crecimiento interanual del 13% (equivalente a 83.200 ha), dado que en el ciclo 2024/25 el área fue de 616.800 ha.

Los datos finales de superficie serán publicados luego del procesamiento de imágenes satelitales. No obstante, de concretarse esta estimación, se trataría de un nuevo récord para la provincia.

Este incremento podría estar relacionado con las condiciones climáticas entre marzo y julio de 2025, que resultaron propicias tanto para realizar la cosecha de soja como para efectuar la siembra del trigo.

Este hecho contrasta con lo acontecido en el mismo período de 2024, cuando la cosecha de soja se vio demorada por excesos hídricos. Posteriormente, un pulso seco entre junio y julio obligó a reducir el área planificada o bien a realizar siembras tardías.

El estado fenológico del cultivo abarca desde emergencia (en lotes sembrados a finales de julio) hasta sitios donde el cereal se encuentra en inicios de encañazón. La mayor parte del área se encuentra en estado de macollaje.

Las precipitaciones recientes fueron muy propicias para el trigo. La condición general del cultivo a nivel provincial se distribuye de la siguiente manera:

Muy buena: 40%
Buena: 57%
Regular: 3%

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
IMG_20250724_154159151_HDR-scaled-uai-1440x810

Industriales debatieron sobre empleo, inteligencia artificial y economía en el camino hacia la 21° Jornada de la Industria

-
PRODUCCION06/08/2025

Más de 120 referentes del sector productivo entrerriano participaron este jueves en Concepción del Uruguay del encuentro «Rumbo a la 21° Jornada de la Industria», organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) junto a la Municipalidad local. La jornada sirvió como anticipo del evento central que la entidad prepara para las próximas semanas y ofreció una instancia de reflexión sobre los desafíos de la industria en el contexto actual.

523943573_1166367228858753_1501662914331042134_n

La Expo Rural de Gualeguaychú tendrá una fuerte presencia ganadera, tecnología aplicada al agro y propuestas para toda la familia

-
PRODUCCION05/08/2025

La cuenta regresiva ya comenzó y desde la Sociedad Rural Gualeguaychú ultiman detalles para una nueva edición de la Expo Rural, que se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre. El presidente de la institución, Eduardo Calot, destacó que vienen trabajando desde febrero y aseguró que están "en la recta final" de los preparativos para lo que promete ser una exposición "con propuestas para todo público".

berardo21

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-08-10 at 17.49

Central Larroque ganó y sigue como único líder del Apertura

-
LOCALES11/08/2025

En el Raúl Impini, Central Larroque volvió a sumar de a tres al vencer por 1-0 a Independiente, en el marco de la 18ª fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”. El gol que definió la historia llegó en el segundo tiempo, obra de Gerónimo Escalante, quien había ingresado desde el banco.

trigo-1 (1)

El área implantada con trigo crecería un 13%

-
PRODUCCION11/08/2025

Hace pocas semanas finalizó la siembra de trigo en la región, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Por tal motivo, se consultó a la Red de Colaboradores sobre el área implantada en comparación con el año pasado.

690x690

kioscolaplaza