Hasta el 17 de agosto estará abierta la preinscripción para acceder al financiamiento destinado a emprendimientos que forman parte de Manos Entrerrianas, la marca colectiva impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.
El área implantada con trigo crecería un 13%
Hace pocas semanas finalizó la siembra de trigo en la región, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Por tal motivo, se consultó a la Red de Colaboradores sobre el área implantada en comparación con el año pasado.
En función de los datos procesados, se estimó que en la provincia de Entre Ríos la superficie cultivada con trigo para el ciclo 2025/26 sería de aproximadamente 700.000 ha, lo que representaría un crecimiento interanual del 13% (equivalente a 83.200 ha), dado que en el ciclo 2024/25 el área fue de 616.800 ha.
Los datos finales de superficie serán publicados luego del procesamiento de imágenes satelitales. No obstante, de concretarse esta estimación, se trataría de un nuevo récord para la provincia.
Este incremento podría estar relacionado con las condiciones climáticas entre marzo y julio de 2025, que resultaron propicias tanto para realizar la cosecha de soja como para efectuar la siembra del trigo.
Este hecho contrasta con lo acontecido en el mismo período de 2024, cuando la cosecha de soja se vio demorada por excesos hídricos. Posteriormente, un pulso seco entre junio y julio obligó a reducir el área planificada o bien a realizar siembras tardías.
El estado fenológico del cultivo abarca desde emergencia (en lotes sembrados a finales de julio) hasta sitios donde el cereal se encuentra en inicios de encañazón. La mayor parte del área se encuentra en estado de macollaje.
Las precipitaciones recientes fueron muy propicias para el trigo. La condición general del cultivo a nivel provincial se distribuye de la siguiente manera:
Muy buena: 40%
Buena: 57%
Regular: 3%
Industriales debatieron sobre empleo, inteligencia artificial y economía en el camino hacia la 21° Jornada de la Industria
Más de 120 referentes del sector productivo entrerriano participaron este jueves en Concepción del Uruguay del encuentro «Rumbo a la 21° Jornada de la Industria», organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) junto a la Municipalidad local. La jornada sirvió como anticipo del evento central que la entidad prepara para las próximas semanas y ofreció una instancia de reflexión sobre los desafíos de la industria en el contexto actual.
La Expo Rural de Gualeguaychú tendrá una fuerte presencia ganadera, tecnología aplicada al agro y propuestas para toda la familia
La cuenta regresiva ya comenzó y desde la Sociedad Rural Gualeguaychú ultiman detalles para una nueva edición de la Expo Rural, que se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre. El presidente de la institución, Eduardo Calot, destacó que vienen trabajando desde febrero y aseguró que están "en la recta final" de los preparativos para lo que promete ser una exposición "con propuestas para todo público".
Los remates de hacienda en pie realizados en julio en Entre Ríos arrojaron resultados positivos en la mayoría de las categorías, consolidando una tendencia alcista que se viene observando a lo largo del año.
Desde FAA alertaron que los prestadores de servicio están cada vez más complicados
Aníbal De Ángeli, integrante de la Filial Puiggari de Federación Agraria se refirió a la problemática que atraviesan quienes prestan servicios para empresas y fondos de inversión en agricultura.
Las lluvias marcaron el cierre de julio: un mes húmedo y con reservas generosas
El último informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos destacó el impacto de las lluvias registradas durante los últimos días de julio, especialmente durante el fin de semana, que consolidaron un escenario de alta humedad en la provincia.
Resultados del Presupuesto Participativo 2025: salud, deporte y educación, entre las prioridades
El viernes 1 de agosto se realizó la apertura de urna y el escrutinio del Presupuesto Participativo 2025. Autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos asistieron al acto donde se revelaron los proyectos más votados por la comunidad.
ATER destacó la buena recepción de los contribuyentes al nuevo Plan de Facilidades de Pago
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reportó un balance positivo durante la primera semana de implementación del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025. La iniciativa generó un alto grado de adhesión temprana y numerosas consultas, tanto en los canales digitales como en las oficinas del organismo.
En el Raúl Impini, Central Larroque volvió a sumar de a tres al vencer por 1-0 a Independiente, en el marco de la 18ª fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”. El gol que definió la historia llegó en el segundo tiempo, obra de Gerónimo Escalante, quien había ingresado desde el banco.
Benedetti y Schneider triunfan en las internas de la UCR entrerriana con amplio respaldo
La Lista 2 “Corriente para Construir”, alineada políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso de manera contundente este domingo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos.
