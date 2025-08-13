Retornas las heladas y pronostican inestabilidad para mediados de la próxima semana

Una masa de aire frío avanza desde el norte patagónico hacia el centro del país, provocando un marcado descenso de temperaturas y heladas. En Entre Ríos, la atención está puesta también en la posibilidad de que regresen las lluvias en pocos días.

PRODUCCION13/08/2025
En las últimas horas, el cambio en la dirección de los vientos —ahora del sector sur— comenzó a hacer descender la temperatura en todo el territorio provincial. El pronóstico indica que el frío se intensificará entre jueves y viernes, cuando podrían registrarse heladas de moderada a fuerte intensidad en distintas zonas rurales.
 
La estabilidad atmosférica se mantendría hasta inicios de la próxima semana, pero los modelos meteorológicos anticipan un posible cambio: la formación de un centro de baja presión en el sur del Litoral podría favorecer lluvias más generalizadas a partir del martes.

De confirmarse, los acumulados más relevantes se concentrarían en el sur entrerriano, así como en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. En ese sentido, el martes podría ser el día con más acumulados, superando los 30 mm, aunque no se descarta volúmenes mayores en algunas zonas.

