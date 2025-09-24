El Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 06:16 de este sábado un informe de alertas y advertencias que incluye toda la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires y sectores de Santa Fe y Córdoba.
Inauguraron la obra del desvío de tránsito pesado en Larroque
En un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Francisco Benedetti, quedó inaugurada la obra de la Avenida 25 de Mayo y el Desvío de Tránsito Pesado, un proyecto que marca un antes y un después en la infraestructura vial de la localidad.
La obra, financiada por la provincia con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, contempló la prolongación de 550 metros de la avenida desde calle Eva Perón hasta su empalme con el trazado existente que conecta con la ruta provincial Nº 16. La nueva traza incluye dos calzadas de hormigón con cordón integral, separadas por un cantero central, además de obras hidráulicas de gran envergadura: 10 cámaras de captación, siete de inspección, dos alcantarillas de hormigón armado, canales trapeciales revestidos, badenes y conductos de distintos diámetros.
El municipio acompañó estos trabajos con la colocación de nuevas columnas de luminarias LED, que aportan a la seguridad vial, el ahorro energético y la puesta en valor del sector.
Durante el acto, Frigerio expresó: “Es una satisfacción inaugurar esta ruta tan esperada y anhelada por todos los vecinos de Larroque porque se hizo en un contexto muy difícil, de mucha restricción de fondos. Pero cuando la plata de los contribuyentes va donde tiene que ir, estas obras se convierten en una realidad”. El mandatario recordó además que, junto a esta obra vial, se fijó como prioridad la finalización de la escuela técnica de la ciudad, que también avanza en su concreción.
En la misma línea, destacó que se trabaja en la mejora de la totalidad de las rutas provinciales y en la intervención de cerca de 500 escuelas y hospitales: “Nos falta, pero vamos a intervenir el 100 por ciento”, afirmó.
Por su parte, el intendente Francisco Benedetti subrayó: “Es un septiembre histórico para Larroque. No solo embellece a la ciudad, sino que contempla una obra hidráulica de vital importancia. Agradezco al gobernador y a su equipo por escuchar la preocupación del municipio y cumplir con las prioridades que planteamos en conjunto”.
La jornada contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda; la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y el diputado nacional Atilio Benedetti.
La habilitación de esta obra constituye un paso clave para mejorar la conectividad, garantizar mayor seguridad vial y acompañar el desarrollo urbano de Larroque.
Deportivo Cuenca eliminó a Aucas en los penales: Esta vez la suerte no le dio la espalda a Brian Bustos
En una noche vibrante en Quito, Deportivo Cuenca se impuso a Aucas en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie terminó luego de la ejecución de 18 tiros desde el punto del penal en la que los arqueros fueron más testigos que protagonistas.
Globalización: "Cómo las crisis están cambiando el mundo" el nuevo documental narrado por Sergio Lonardi
El locutor larroquense participa nuevamente en una producción de la TV estatal alemana, que se centra en la lucha por los recursos, el cambio climático y la digitalización que han transformado el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué nos depara el futuro? Esta es una investigación de dos capítulos, sobre cómo cambia nuestra vida en siete regiones del mundo.
El oriundo de Larroque, fue elegido anoche Decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La decisión se tomó en una asamblea de 94 electores, donde Romani obtuvo un respaldo casi unánime: 91 votos a favor y tres en blanco.
Esta vez la suerte no acompañó a Brian Bustos, pero Deportivo Cuenca rescató un punto
En un partido cargado de emociones y polémicas, Deportivo Cuenca empató 1-1 con Orense en el estadio Alejandro Aguilar, por la fecha 27 de la LigaPro. Los Morlacos fueron superiores en el juego, pero recién en los minutos finales lograron rescatar un punto que los mantiene en el cuarto lugar de la tabla.
La tradicional tormenta de Santa Rosa llegó puntual a la región y en Larroque se registraron alrededor de 30 milímetros. Se mantiene el alerta por lluvia para este lunes acompañada de intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
La comunidad educativa de Larroque dio un paso clave este jueves: el Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para culminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4, un proyecto largamente esperado que beneficiará a más de 160 estudiantes.
El Polideportivo Municipal de Urdinarrain se prepara para recibir, los días 1 y 2 de noviembre, la 8ª edición de la Expo Ovina y el 11º Encuentro de Productores, en un hecho histórico para la ciudad: por primera vez se realizará allí la 1ª Expo Nacional de la raza Romney Marsh.
Estudiantes de escuelas locales visitaron la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
En el marco de la propuesta educativa “Escuelas que Cuidan: Aprendiendo a Separar los Residuos”, instituciones educativas de la ciudad realizaron visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Frigerio anunció incentivos a la inversión, créditos verdes y una baja histórica de impuestos
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la nueva planta de alimentos para mascotas de Sagemüller en el parque industrial de Seguí, empresa que confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante el recorrido, el mandatario anunció dos importantes medidas de alivio fiscal y financiamiento para el sector avícola.
Un productor radicado en Cuchilla Redonda, organiza el 1° Campeonato Mundial de la Carne
Se trata de Luis Barcos, el veterinario que hasta hace poco formó parte de la OMSA y que introdujo en el país la raza bovina Wagyu, que cría en los campos ubicados en el oeste del departamento Gualeguaychú, declarados reserva natural de usos múltiples. El evento que convocará a un centenar de participantes de varios países, se realizará en Buenos Aires.