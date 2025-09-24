Inauguraron la obra del desvío de tránsito pesado en Larroque

La obra, financiada por la provincia con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, contempló la prolongación de 550 metros de la avenida desde calle Eva Perón hasta su empalme con el trazado existente que conecta con la ruta provincial Nº 16. La nueva traza incluye dos calzadas de hormigón con cordón integral, separadas por un cantero central, además de obras hidráulicas de gran envergadura: 10 cámaras de captación, siete de inspección, dos alcantarillas de hormigón armado, canales trapeciales revestidos, badenes y conductos de distintos diámetros.

El municipio acompañó estos trabajos con la colocación de nuevas columnas de luminarias LED, que aportan a la seguridad vial, el ahorro energético y la puesta en valor del sector.

Durante el acto, Frigerio expresó: “Es una satisfacción inaugurar esta ruta tan esperada y anhelada por todos los vecinos de Larroque porque se hizo en un contexto muy difícil, de mucha restricción de fondos. Pero cuando la plata de los contribuyentes va donde tiene que ir, estas obras se convierten en una realidad”. El mandatario recordó además que, junto a esta obra vial, se fijó como prioridad la finalización de la escuela técnica de la ciudad, que también avanza en su concreción.

En la misma línea, destacó que se trabaja en la mejora de la totalidad de las rutas provinciales y en la intervención de cerca de 500 escuelas y hospitales: “Nos falta, pero vamos a intervenir el 100 por ciento”, afirmó.

Por su parte, el intendente Francisco Benedetti subrayó: “Es un septiembre histórico para Larroque. No solo embellece a la ciudad, sino que contempla una obra hidráulica de vital importancia. Agradezco al gobernador y a su equipo por escuchar la preocupación del municipio y cumplir con las prioridades que planteamos en conjunto”.





La jornada contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda; la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y el diputado nacional Atilio Benedetti.

La habilitación de esta obra constituye un paso clave para mejorar la conectividad, garantizar mayor seguridad vial y acompañar el desarrollo urbano de Larroque.