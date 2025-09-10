Se extendió la nueva Iluminación LED en Avenida 25 de Mayo

La Municipalidad de Larroque concretó la colocación de 15 nuevas columnas de iluminación LED en Avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y César Taffarel.

La intervención se realizó en el marco de la obra de pavimentación que lleva adelante el Gobierno Provincial, y contó con una inversión de fondos propios del Municipio. Según destacaron desde el área de Obras Públicas, la mejora impacta en la seguridad y visibilidad de uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Esta acción forma parte del plan de modernización del sistema lumínico que se viene ejecutando en distintos sectores de Larroque, con el objetivo de fomentar un uso más eficiente de la energía. Las nuevas luminarias LED no solo reducen el consumo eléctrico, sino que también contribuyen al cuidado del ambiente.

