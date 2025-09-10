Se extendió la nueva Iluminación LED en Avenida 25 de Mayo

El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.
La intervención se realizó en el marco de la obra de pavimentación que lleva adelante el Gobierno Provincial, y contó con una inversión de fondos propios del Municipio. Según destacaron desde el área de Obras Públicas, la mejora impacta en la seguridad y visibilidad de uno de los accesos más transitados de la ciudad.
Esta acción forma parte del plan de modernización del sistema lumínico que se viene ejecutando en distintos sectores de Larroque, con el objetivo de fomentar un uso más eficiente de la energía. Las nuevas luminarias LED no solo reducen el consumo eléctrico, sino que también contribuyen al cuidado del ambiente.
Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.
La Municipalidad de Larroque culminó la modernización del alumbrado público en el boulevard General Urquiza, incorporando 67 luminarias LED de bajo consumo en colectoras e iluminación central, a lo largo de 7 cuadras entre calles Ramírez y Corrientes.
La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.
El próximo domingo 21 de septiembre, Larroque vivirá una jornada a puro campo y tradición con la Fiesta Criolla en el Establecimiento Don Antonio, que tendrá el atractivo especial de ser clasificatoria para la 30° Edición de la Fiesta del Talar, a realizarse en General Madariaga del 27 de octubre al 2 de noviembre.
El próximo jueves 4 de septiembre, la Municipalidad de Larroque llevará adelante una nueva edición de la Feria de las Carreras, un evento pensado para acercar a los estudiantes secundarios a la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la región y el país.
En el primer semestre de 2025 se recuperó el crédito bancario en Entre Ríos y la Región Centro, aunque los depósitos siguen en baja
Un informe del IIES-CEER sobre la evolución del sistema financiero nacional y regional, con datos hasta mayo de 2025, revela que los préstamos bancarios mostraron una notable recuperación tanto a nivel país como en Entre Ríos y el resto de la Región Centro. Sin embargo, los depósitos privados continúan sin repuntar, afectados por el desvío de fondos hacia instrumentos del mercado de capitales.
Trigo en Entre Ríos: el 96% del cultivo presenta condición entre Buena y Muy Buena
Según el Informe N° 1195 del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la superficie sembrada de trigo para el ciclo 2025/26 se proyecta en 700.000 hectáreas.
Enersa implementa un protocolo de prevención del suicidio en el ámbito laboral
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa puso en marcha un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, destinado a todo su personal, incluidos funcionarios y trabajadores de empresas contratadas (Empas).
La Municipalidad de Larroque concretó la colocación de 15 nuevas columnas de iluminación LED en Avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y César Taffarel.
El otro equipo de Ramón Díaz que se destaca en las grandes ligas de la raza Angus
Michael Díaz, hijo del técnico de fútbol, sería el capitán del conjunto que la semana pasada celebró otra gran temporada con su segundo remate anual de reproductores que llevó adelante Ildarraz Hermanos en Urdinarrain, con una destacada calidad genética.