Escuelas que cuidan: alumnos aprenden a separar residuos

En cada encuentro, los estudiantes reflexionaron sobre las consecuencias de una gestión inadecuada de los residuos y la importancia de separar correctamente los desechos en los hogares. La iniciativa busca que los alumnos comprendan cómo estas prácticas pueden contribuir a reducir el impacto ambiental y fomentar un entorno más sostenible.

Con estas actividades, se pretende formar una conciencia ambiental crítica y activa, promoviendo en los jóvenes la comprensión, valoración y práctica de hábitos responsables que protejan el ambiente desde la vida cotidiana.