Escuelas que cuidan: alumnos aprenden a separar residuos

Durante agosto y principios de septiembre, distintas escuelas de nuestra localidad participaron de talleres de educación ambiental enfocados en la separación de residuos domiciliarios.

En cada encuentro, los estudiantes reflexionaron sobre las consecuencias de una gestión inadecuada de los residuos y la importancia de separar correctamente los desechos en los hogares. La iniciativa busca que los alumnos comprendan cómo estas prácticas pueden contribuir a reducir el impacto ambiental y fomentar un entorno más sostenible.

Con estas actividades, se pretende formar una conciencia ambiental crítica y activa, promoviendo en los jóvenes la comprensión, valoración y práctica de hábitos responsables que protejan el ambiente desde la vida cotidiana.

berardo21

